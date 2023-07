Gustosissima insalata di riso di Sophia Loren, più buona della classica: la ricetta

Ecco a voi la gustosissima insalata di riso di Sophia Loren, adatta per queste giornate estive molto torride.

Quando si tratta di risotti estivi, alcuni potrebbero trovare sorprendente che non siano concetti contraddittori.

Può sembrare che questo piatto sia disconnesso dalle nostre visioni solari, vuoi per il confortante tepore che emana ad ogni forchettata, vuoi per la nostra tendenza a sovraccaricarlo di verdure saltate e spezie.

Di conseguenza, raramente occupa una posizione di rilievo nel nostro repertorio di ricette estive. Tuttavia, questa nozione è fuorviante.

In realtà, questo piatto semplice ci offre l’opportunità di sperimentare gli ingredienti come una tela vuota in attesa di essere adornata, rendendolo il veicolo perfetto per accentuare i sapori delicati della stagione.

La ricetta tradizionale del risotto inizia con un soffritto di cipolle. Tuttavia, se si desidera rendere il piatto più facilmente digeribile e snellire il passaggio iniziale, sono disponibili varie alternative.

Un’opzione è sostituire la cipolla con scalogno o cipollotti. In alternativa si può optare per porri tagliati a fettine sottili che vengono cotti lentamente fino a quasi sciogliersi con l’aiuto di un mestolo di brodo.

Viceversa, se desiderate preparare un risotto che andrà servito leggermente tiepido e volete evitare di incontrare pezzi freddi di cipolla nel piatto, potete seguire una tecnica simile a quella utilizzata per l’aglio.

Iniziate scaldando l’olio extravergine di oliva in una padella e aggiungete un’abbondante quantità di cipolla affettata.

Mescolate delicatamente la cipolla, facendo attenzione a non bruciarla, e toglietela dalla padella quando sarà dorata. L’olio avrà assorbito il profumo della cipolla e sarà pronto per infonderlo nel piatto.

Invece, chi ama le insalate di riso estive, abbiamo una ricetta suggerita da una delle più grandi attrici del cinema italiano: Sophia Loren. Andiamo a scoprirla.

Chi fine ha fatto Sophia Loren?

Sofia Loren è ampiamente considerata come una delle attrici italiane più affermate. Il suo talento ha ottenuto riconoscimenti internazionali e ha avuto il privilegio di collaborare con alcuni dei più grandi nomi dell’industria cinematografica.

Nel 1960, sotto la regia di Vittorio De Sica, vinse il suo primo Oscar per la sua eccezionale interpretazione nel film “La ciociara”.

Nel 1991 è stata premiata con una seconda statuetta, questa volta in omaggio alla sua illustre carriera.

Mentre l’attrice si è in gran parte ritirata dalle luci della ribalta, ci sono state voci secondo cui risiedeva a Ginevra, in Svizzera, anche se torna spesso in Italia, in particolare a Roma.

Data la sua età, c’è una comprensibile preoccupazione per il suo benessere, ma in una recente intervista con l’American Association of Retired Persons nel 2021, ha espresso soddisfazione nel trovare gioia nei semplici piaceri della vita.

Si dice che uno dei segreti della sua longevità risieda nelle sue scelte alimentari, che consistono principalmente in pasta e verdure. Detto questo, scopriamo la sua ricetta estiva con il riso.

La gustosissima insalata di riso di Sophia Loren

L’insalata di riso di Sofia Loren è rinomata per i suoi sapori deliziosi e la presentazione fresca. Questa ricetta iconica è stata tramandata di generazione in generazione, incarnando la tradizione e l’eccellenza culinaria.

Anche se può sembrare semplice, l’insalata di riso rappresenta in realtà una sfida nel regno dei piatti estivi.

La sua caratteristica unica risiede nella sua capacità di dividere le opinioni, piuttosto che unirle. Ogni individuo ha le proprie preferenze quando si tratta della composizione, degli ingredienti specifici e della combinazione di elementi che potrebbero non essere sempre in armonia.

Tuttavia, questo piatto si distingue come un’incarnazione vivida e rinfrescante dell’estate, vantando sia velocità che freschezza (a seconda del gusto personale). A volte, la magia di un’insalata di riso può essere realizzata con solo due ingredienti.

La particolare interpretazione che ora vi proponiamo è davvero antica, essendo stata proposta da Sofia Loren nella sua pubblicazione intitolata “In cucina con amore“.

È un piatto notevole e vibrante, intriso di un ulteriore elemento di freschezza che evoca l’essenza aromatica della costiera sorrentina.

Senza ulteriori indugi, approfondiamo il processo di preparazione. Ecco gli ingredienti necessari:

500 g di riso

150 g di tonno

150 g di groviera

100 g di olive verdi

4 pomodori

2 carote

1 cuore di sedano

2 uova + 1 per decorare

1 limone

prezzemolo

basilico

olio d’oliva

sale

pepe

Preparazione

Per iniziare, il primo passo è cuocere il riso fino a renderlo sodo al morso. Successivamente, procediamo riempiendo una pentola d’acqua e lasciandola arrivare a ebollizione.

Una volta bollente, aggiungiamo con cura il riso e un pizzico di sale. È imperativo scolare bene il riso cotto assicurandosi che mantenga la sua consistenza soda.

Passando alla fase successiva, raccogliamo una zuppiera e uniamo il tonno sbriciolato (ottenuto spezzando i filetti), la groviera a cubetti, i pomodori e le carote. Dopo averla ben amalgamata, procediamo ad aggiungere le olive verdi snocciolate.

Iniziate spezzando il prezzemolo in pezzi più piccoli con le mani, e aggiungete anche qualche foglia di basilico.

Successivamente, includete uova sode, intere o sbriciolate, a seconda delle preferenze. Mescolate bene tutti gli ingredienti e poi condite l’insalata con qualche cucchiaio di olio, facendo in modo che abbia una consistenza fluida senza essere troppo satura.

Aggiungere un goccio di succo di limone, un pizzico di sale e una spolverata di pepe macinato fresco per aggiungere sapore.

Per impreziosire la presentazione, potete guarnire l’insalata con qualche fettina di un terzo uovo sodo.