I 5 migliori agriturismi in provincia di Frosinone

Siete alla ricerca dei migliori agriturismi in provincia di Frosinone? Andare in un agriturismo è il modo perfetto per trascorrere una giornata all’insegna della natura e del relax, dedicando del tempo a ritrovare se stessi e riscoprire il piacere di una vita lenta, lontana dalla frenesia e dal caos della metropoli. Senza dimenticare il rapporto qualità prezzo, la bontà di prodotti tipici a km 0 e la facilità di raggiungere il posto a due passi da casa. Ecco i nostri consigli per chi desidera provare i migliori agriturismi in provincia di Frosinone.

Agriturismo Cisogna

Ad Anagni in provincia di Frosinone si trova un’oasi di pace e tranquillità completamente immersa nel verde: l’Agriturismo Cisogna. Questo piccolo agriturismo è a gestione familiare, ma è la soluzione perfetta per una coppia che desidera una fuga romantica o una famiglia con bambini.

Le camere sono pulite ed essenziali, il cibo è buonissimo e genuino e c’è la possibilità di fare trekking su diversi sentieri escursionistici presenti in zona o visitare le località vicine come Cassino, Subiaco o Tivoli.

Agriturismo Il Favogoloso tra i migliori agriturismi in provincia di Frosinone

Ad Alatri in provincia di Frosinone si trova uno splendido agriturismo con piscina e vista mozzafiato sulle valli della Ciociaria: stiamo parlando dell’Agriturismo Il Favogoloso. Un’oasi immersa nella natura, senza smog o rumori molesti della città, dove la vita scorre lenta e l’aria è fresca e pulita. Non dimenticate di provare i prodotti realizzati dai gestori della tenuta, ovvero l’olio extravergine d’oliva e il miele.

Agriturismo Il Pioppeto

A Cassino c’è un altro agriturismo davvero incantevole completamente immerso nel verde e circondato da un grande pioppeto (non a casa il nome dell’agriturismo è proprio Il Pioppeto). C’è un’estrema cura ai dettagli sia per quanto riguarda le sistemazioni sia per il menù offerto agli ospiti.

La posizione super strategica consente anche di visitare luoghi di interesse come l’Abbazia di Montecassino.

Agriturismo Ciociaro il Colle

Questo agriturismo si trova in zona Ceprano ed è situato su un meraviglioso colle panoramico. Le stanze sono molto belle e comode così come i prodotti a km 0 da degustare a pranzo e cena e la ricca colazione a buffet.

La struttura ha anche uno spaccio dove comprare tutti i prodotti realizzati in loco.

Agriturismo La Locanda del Ruspante

A Castro dei Volsci c’è una meravigliosa struttura immersa nel verde perfetta per un weekend di puro relax all’insegna del buon cibo e della natura incontaminata. Inoltre a poca distanza (circa mezz’ora d’auto) ci sono le spiagge delle famose Isole Pontine oppure la zona archeologica da visitare, Anagni o magari l’Abbazia di Montecassino.

Per pranzo, cena e colazione vengono serviti agli ospiti prodotti dell’agriturismo (anche l’olio, la carne e i vini sono di loro produzione!).