I ristoranti spagnoli più famosi della Capitale dove gustare tacos e crema catalana

Se al posto del sushi e della pizza preferite la paella, i tacos e la sangria, sarete curiosi di conoscere i ristoranti spagnoli più famosi della Capitale. Questi locali sono perfetti per una cena romantica, ma anche per un’uscita spensierata con la comitiva di amici. Colori vivici, atmosfera caliente, location altamente instagrammabile e piatti super gustosi: ecco ciò che rende un ristorante spagnolo amato dai romani. Ecco i ristoranti spagnoli più buoni di Roma.

El Patio

Nel cuore del quartiere Casilino c’è il ristorante spagnolo El Patio, un locale storico meta fissa per i romani amanti della cucina tipica spagnola. A guidare le redini del ristorante c’è Giorgio Murer, nipote del fondatore. Oltre alla sala interna, c’è anche un giardino dove in estate è molto piacevole mangiare all’aperto.

Ogni martedì è la serata paella no stop dove al prezzo fisso di 15 euro a persona è possibile mangiare dalle ore 20.30 alle 22.30 diverse tipologie di paella (de pescado, de carne, de legumbres e arroz negro), ma anche tapas e sangria (o acqua).

Aperto tutte le sere (la domenica anche a pranzo), questo ristorante è sempre particolarmente affollato, soprattutto d’inverno, e quindi si consiglia la prenotazione.

Malandros Bodega de Tapas

Questo locale a Ponte Milvio richiama in tutto e per tutto la Spagna nei suoi colori vivaci, nell’accoglienza e nelle pietanze offerte in menù. Consigliato sia per fare un aperitivo con gli amici con i pinchos e cerveza sia per la cena a base di paella, jamon e pulpo a la gallega, questo ristorante anche se ha aperto da poco è diventato uno dei preferiti dai romani che cercano l’autentica cucina spagnola.

Anche i dolci in menù sono tipicamente spagnoli (churros e tarta de Santiago), così come i cocktail, le birre e l’immancabile sangria.

La Taberna di Pedro

Questo ristorante in via Pietro Wuhrer 15 nasce dalla passione del proprietario e chef Juan Pedro Fernandez Sanchez per la cucina catalana.

Il locale è accogliente e il servizio impeccabile. Non esiste alcun tipo di menù, ma una volta seduti a tavola ci si affida a Pedro che propone i piatti del giorno, tutti tipici spagnoli, con accompagnamento di sangria ed acqua ad un prezzo fisso di 20 euro a persona tutti i giorni, weekend incluso.

Tacotà Tacos Y Tapas

Questo locale situato in Piazza Risorgimento 4 è stato aperto nel settembre del 2019. Come si può già ben intuire dal nome, è la mecca dei tacos, ma anche dei burritos. Il giorno perfetto per andarci è il venerdì perché questo ristorante propone un mix di cucina spagnola e giapponese con pietanze come il sushi tacos e il maki burrito. Da provare e riprovare senza sosta!