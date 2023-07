La Cacio e Pepe di Sora Lella, ecco la vera ricetta romana: tutti gli ingredienti

La cacio e pepe, è uno dei piatti laziali più noti e amati. Esistono varie ricette e varianti della tradizionale ricetta romana, qui di seguito la ricetta di Sora Lella.

La tradizione culinaria romana è ricca di piatti gustosi, come la famosa cacio e pepe. Secondo la ricetta tradizionale, la cacio e pepe si basa sull’utilizzo di pochi ed essenziali ingredienti. La ricetta cacio e pepe proposta da Sora Lella, si contraddistingue per la grande qualità degli ingredienti scelti. Questa gustosissima ricetta romana, è uno dei tanti piatti tradizionali romani che si può gustare nella trattoria Sora Lella. La simpatica attrice cuoca, ha di certo contribuito alla diffusione di questa storica ricetta romana.

La ricetta della Cacio e Pepe di Sora Lella

Elena Fabrizi in arte nota come Sora Lella, celebre attrice italiana sorella di Aldo Fabrizi, è conosciuta non solo per la sua grande simpatia, ma pure per la sua carriera di cuoca. La trattoria della famosa attrice romana, oggi portata avanti dai nipoti, è uno dei posti dove poter gustare i tipici piatti della cucina romana.

Gli ingredienti della ricetta di Sora Lella sono: i tonnarelli, il cacio, il pepe e la menta romana. La prima cosa da fare per eseguire correttamente la ricetta cacio e pepe di Sora Lella, è quella di far cuocere in abbondante acqua salata i tonnarelli.

Nel frattempo, occorre realizzare un mix di vari tipi di pepe con cui condire la pasta. Una volta che la pasta sarà cotta al dente, occorre scolarla tenendo una parte dell’acqua di cottura da parte. Dopo di ciò, occorre preparare una sorta di crema di pecorino romano. Per fare la crema di pecorino con cui condire la pasta, occorre inserire in un mixer, una certa quantità di pecorino con l’acqua di cottura.

Una volta pronta la crema di pecorino, basta versarla nella pasta precedentemente scolata in una padella. Per finire, a fiamma spenta si può aggiungere il mix di pepe, le foglioline di menta romana e un ulteriore spolverata di pecorino fresco grattugiato.

La storia della Cacio e Pepe romana

Si tratta di un piatto nato tra i pascoli romani, quindi si tratta di una pietanza molto povera. La storia della ricetta della cacio e pepe, risale al periodo della transumanza, quando gli animali da pascolo veniva spostati nell’agro romano.

Durante gli spostamenti della transumanza, i pastori portava pochi ingredienti con cui preparare piatti veloci e gustosi. Sicuramente il primo ingrediente base della ricetta cacio e pepe, è il pecorino romano di media stagionatura noto come cacio. La pasta ideale sono gli spaghetti o tonnarelli, cotti al dente e infine il pepe nero.

Come per gli altri due piatti tipici romani, come la carbonara e l’amatriciana, pure la cacio e pepe consente delle variazioni. Esistono molte varianti della classica ricetta cacio e pepe, che sebbene sia una ricetta semplice necessita di una certa attenzione. Alcuni chef hanno arricchito la ricetta della cacio e pepe, unendovi la bottarga, altri l’hanno resa più estiva con menta e peperone crusco.

Consigli per un’ottima Cacio e Pepe

Per preparare una perfetta cacio e pepe, occorre mettere in pratica alcuni semplici consigli. La prima cosa da fare, è preparare gli ingredienti base di tale gustosa ricetta. La scelta del tipo di pasta è fondamentale, a parte il classico spaghetto si può usare pure il tagliolino o il tonnarello.

Un altro ingrediente della cacio e pepe, che va scelto con cura è il formaggio. Col termine cacio si vuole intendere sicuramente il pecorino romano. Un ottimo piatto di cacio e pepe, si ottiene facendo una cremina di cacio, fatta semplicemente unendo al pecorino grattato lo stesso quantitativo d’acqua di cottura.

Una volta aver creato una crema di pecorino, mescolando bene la stessa percentuale d’acqua e di pecorino romano, occorre saltare in una padella la pasta. Dopo aver amalgamato bene la pasta con la crema di cacio, si deve completare il piatto con una bella spolverata di pepe.