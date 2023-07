Patate croccanti fuori e morbide dentro, versalo prima della cottura in forno

Come riuscire a far diventare le patate croccanti fuori e morbide dentro? Basta usare un ingrediente segreto.

Quando non sei sicuro di quale contorno scegliere, le patate intere sono un’opzione universalmente amata. Sono sia pratiche che economiche.

Tuttavia, la domanda rimane: qual è il modo migliore per cucinarle? Oggi condivideremo con te un consiglio molto vantaggioso.

Le patate hanno un fascino innegabile appena sfornate o fritte. È persino pericoloso andare in una rosticceria quando si è affamati, poiché si può facilmente esagerare con le patate senza nemmeno accorgersene.

Oggi sveleremo un trucco utile che può essere utilizzato a casa, soprattutto quando si organizza una cena.

Preparando le tue patate in questo modo, avrai la garanzia di stupire i tuoi ospiti al punto che non potranno fare a meno di consumarle.

Patate croccanti fuori e morbide dentro: come?

Tra tutte le verdure, la patata detiene il titolo di essere la più consumata in tutto il mondo. Questo prezioso tubero è molto ricco di carboidrati, un fatto che spesso porta alla sua ingiusta denigrazione.

Tuttavia, è importante riconoscere che l’amata patata vanta molte altre qualità vantaggiose per il corpo umano.

Le patate non sono solo una ricca fonte di potassio, ma forniscono anche minerali essenziali come ferro e magnesio.

Uno dei principali vantaggi delle patate è la loro notevole versatilità nella preparazione culinaria.

Indipendentemente dal metodo di cottura o dai piatti di accompagnamento, le patate riescono sempre a deliziare le papille gustative.

Possono essere frullate in una purea liscia, incorporate in insalate rinfrescanti, fritte alla perfezione o persino arrostite per ottenere una deliziosa croccantezza.

Tuttavia, se vuoi elevare i tuoi piatti a base di patate a un livello di invidia, c’è un ingrediente segreto che pochi utilizzano nei loro sforzi culinari.

Un ingrediente che è probabile che si trovi nella maggior parte delle dispense della cucina è il versatile bicarbonato di sodio.

Questa polvere bianca dalle mille sfaccettature può essere utilizzata in vari modi, anche come rivestimento per le patate prima che vengano cotte in forno.

Semplicemente cospargendo le patate con il bicarbonato di sodio, un risultato delizioso è garantito.

Come usare il bicarbonato per una migliore cottura delle patate

In realtà, questo particolare ingrediente possiede una moltitudine di applicazioni versatili che possono rivelarsi estremamente vantaggiose in circostanze specifiche.

In effetti, il bicarbonato di sodio è stato a lungo considerato un elemento multiuso indispensabile dalle casalinghe esperte delle generazioni precedenti.

Pertanto, è altamente raccomandato che tutte le persone mantengano una riserva ben fornita di questa preziosa sostanza all’interno delle loro scorte domestiche.

Non bisogna sottovalutare il valore di questo prodotto, in quanto è sia naturale che economico. Ha una vasta gamma di usi, tra cui cosmetici, manutenzione della casa e giardinaggio. Tuttavia, è particolarmente essenziale averlo in cucina.

Perché l’aggiunta di bicarbonato?

Il bicarbonato, con le sue proprietà uniche, ha la capacità di esaltare la croccantezza e l’aroma delle patate.

Come riesce a raggiungere questo obiettivo? È abbastanza semplice… Il bicarbonato scompone efficacemente la pectina, un carboidrato di origine vegetale, e consente all’amido del noto tubero di risalire in superficie.

Il fattore “magico” che consente alle patate al forno di ottenere una deliziosa combinazione di uno strato esterno croccante e un interno tenero e che si scioglie in bocca è ciò che le rende davvero speciali.

Segui queste istruzioni passo dopo passo per prepararli:

per cominciare, il primo passaggio consiste nel togliere la buccia alle patate e poi procedere a tagliarle nel modo desiderato, scegliendo la forma più adatta alle proprie preferenze. Sia che tu scelga di modellarli in mezzelune, cubi o strisce, il risultato rimarrà coerente;

e poi procedere a tagliarle nel modo desiderato, scegliendo la forma più adatta alle proprie preferenze. Sia che tu scelga di modellarli in mezzelune, cubi o strisce, il risultato rimarrà coerente; già che ci sei, riempi una pentola d’acqua e attendi pazientemente che raggiunga il punto di ebollizione;

una volta raggiunta la temperatura desiderata, introdurre nella padella un cucchiaino di bicarbonato e procedere a disporre con cura le fette di patata sulla sua superficie.

Per garantire una corretta cottura, si consiglia di far bollire gli ingredienti per almeno 5 minuti. Dopo l’ebollizione, l’acqua in eccesso va rimossa scolando gli ingredienti.

Per iniziare, trasferisci le patate in una ciotola capiente. Successivamente, incorpora un cucchiaio di olio d’oliva, un pizzico di sale, pepe e aglio: i tipi specifici di spezie utilizzati possono essere adattati alle preferenze personali.

Ad alcune persone piace aggiungere rosmarino o altri condimenti per migliorare il sapore, ma questo dipende interamente dalla propria creatività.

Utilizzando il bicarbonato di sodio, il condimento e gli aromi aderiranno alle patate più a lungo poiché ne aumenta la porosità.

Per iniziare, disponi le patate precotte su una teglia foderata di carta da forno. Assicurati che il forno sia preriscaldato a 190°C prima di inserire la teglia all’interno.

Lasciare cuocere le patate fino a quando non sono completamente dorate, il che dovrebbe richiedere circa quaranta minuti in totale. Per una cottura uniforme, ricordati di girare le patate ogni 10 minuti.

Un consiglio: scegli le patate con una consistenza amidacea, poiché funzionano eccezionalmente bene per questo particolare accompagnamento.

Non solo si prestano a un assorbimento minimo di olio, ma migliorano anche la qualità complessiva del contorno.

Altri modi per usare il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio ha molteplici usi oltre alla cottura al forno. Ad esempio, può essere utilizzato per lavare frutta e verdura, soprattutto quelle che richiedono uno sforzo extra per rimuovere lo sporco.

Inoltre, molte persone usano il bicarbonato di sodio per contrastare l’acidità di alcuni frutti. Per ottenere ciò, incorpora semplicemente una piccola quantità di bicarbonato di sodio nelle macedonie o nelle marmellate per prevenire potenziali disturbi allo stomaco.