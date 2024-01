Roma, i nuovi ristoranti aperti da dicembre 2023: l’elenco

Roma e la buona cucina, un binomio davvero indissolubile. Non solo tradizione, ma anche tante idee che puntano all’innovazione. Specie verso un pubblico più giovane.

La Città Eterna è famosa in tutto il mondo non solo per le sue infinite bellezze, spaziando dal patrimonio architettonico a quello artistico-culturale, ma anche a tavola. I piatti della cucina romanesca attraggono turisti da ogni dove, con ricette davvero per tutti i gusti.

Anche il mondo della cucina gourmet, e non poteva essere altrimenti, continua ad investire nella Capitale, come dimostrano i tanti ristoranti cosiddetti “stellati” (qui la guida completa), ovvero quelli premiati con le prestigiose stelle Michelin. E in tanti li hanno scelti per il Veglione di Capodanno.

Ristoranti, ecco le nuove aperture a Roma

Adesso però ci concentreremo sulle attività che hanno aperto da poco in città. In questo articolo vi avevamo parlato ad esempio della nuova apertura di Eataly a Roma Termini. Ma quali sono state le altre novità su questo fronte a Roma? A recensire i progetti più interessanti del panorama capitolino è il noto portale specializzato Puntarella Rossa che dà spazio periodicamente alle recenti inaugurazioni a Roma.

Specie per ciò che riguarda, chiaramente, le iniziative più interessanti. Ecco allora tutto ciò che è successo e degno di nota nel mese di dicembre e in questi primi giorni di gennaio: di seguito l’elenco dei nuovi ristoranti che hanno da poco aperto a Roma. E ce n’è davvero per tutti i gusti.

Bar Sota: a metà tra uno smash burger e un dining club

Siamo in Via della Frezza, 45. La zona è quella del centro, a due passi da Via del Corso e da Piazza del Popolo. Il Bar sota ha una doppia anima: di giorno, molto stile made in USA, si mangiano panini in stile americano. Il tutto con l’accompagnamento di specialty coffee, succhi di vario tipo e soft drink. Di notte ecco la trasformazione: drink e degustazioni di vini dominano la scena.

Julietta a Roma

In questo caso la proposta è davvero interessante: parliamo di una pasticceria gourmet vegetale, la prima del suo genere a Roma. Siamo a ridosso dell’Ostiense: l’indirizzo esatto è quello di Via Francesco Negri 25/27. Qui potrete trovare alcune interessanti creazioni e non solo per chi segue un regime alimentare green. Tra le proposte semifreddi, macarons, torte, ma anche salato. Il locale è anche laboratorio, attivo nella creazione di alternative vegetali per la cucina di tutti i giorni.

Broccia

Sotto le feste ha aperto anche Broccia. Ci spostiamo in Via degli Apuli, 43. Siamo in zona San Lorenzo: la proposta riguarda sia la colazione che il light lunch. La cucina del ristorante mixa insieme la tradizione calabrese, considerando le origini di chi cura l’attività, con quella romana. Ecco allora ad esempio taglieri con salumi del sud, pesce ma anche piatti tipici romani, come le immancabili cacio e pepe, amatriciana e carbonara.

Mantis

Il nostro viaggio prosegue da Mantis, su Viale Aventino nel rione Saba. Pranzo, aperitivo, cena e post, questa la proposta del ristorante. Per quanto riguarda il menù si rifà molto alla tradizione regionale italiana con qualche influenza estera: in carta si possono trovare ad esempio alici in tempura, tortellini con panna e il particolare “negativo di carbonara”.

Dolcemascolo

Chiudiamo con una pasticceria, la Dolcemascolo che dopo Frosinone è sbarcata a Roma. Oltre ai dolci, il locale è anche una bottega con un’attenzione particolare ai vini. Spazio poi ovviamente a tutta l’offerta dei lievitati fino alla pasticceria salata per gli aperitivi.