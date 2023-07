Spaghetti ajo ojo alla romana, la ricetta originale: la prepari con 90 centesimi

Gli spaghetti ajo e ojo alla romana, è una ricetta semplice e gustosa ce si può realizzare con soli novanta centesimi di euro.

La ricetta degli spaghetti ajo e ojo alla romana, rappresenta una delle varianti della nota ricetta degli spaghetti agli e olio. Si tratta di un piatto classico della nostra tradizione culinaria, molto semplice da preparare ed economico. Gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino, secondo la tradizionale ricetta romana sono sicuramente una pietanza buona ed economica. Esistono vari varianti di tale piatto, qui viene proposta la tradizionale ricetta romana. Bastano davvero pochi ingredienti per ottenere un delizioso piatto di spaghetti aglio e olio alla romana.

Ricetta spaghetti ajo e ojo alla romana

Gli spaghetti ajo e ojo alla romana, sono un piatto molto amato e apprezzato. Si tratta di un piatto originario di Napoli, che si può preparare sia con gli spaghetti che con altri formati di pasta. Dal punto di vista calorico, il condimento di tale piatto non è particolarmente alto. Di certo, sia l’aglio che il peperoncino che l’olio d’oliva, hanno interessanti proprietà benefiche per il nostro organismo.

Per realizzare un buon piatto di spaghetti ajo e ojo alla romana, occorre per prima cosa prendere tutti gli ingredienti necessari. Dopo aver portato a ebollizione l’acqua salata per la pasta, occorre aggiungere gli spaghetti e lasciarli cuocere finché non saranno al dente.

Nel frattempo, occorre mettere in una padella dell’olio d’oliva con dell’aglio tritato fine. Dopo che l’aglio si sarà ben dorato, si può aggiungere del peperoncino e si può spegnere il fuoco.

Dopo aver unito un pizzico di sale nell’aglio e olio, si deve mescolare il tutto e unire il sugo creato alla pasta. Gli spaghetti vanno ben mescolati con il condimento, e se si desidera si possono servire con una bella spolverata di prezzemolo fresco.

Varianti degli spaghetti aglio e olio

Le diverse ricette e varianti al classico piatto di pasta aglio, olio e peperoncino, si basano sull’aggiunta di altri ingredienti. Una prima variante della classica pasta aglio e olio, è rappresentata dall’aggiunta delle alici. Per dare un sapore in più a tale ricetta basta unire alla tradizionale aglio, olio e peperoncino, si possono unire delle alici sott’olio.

Un’altra variante alla classica ricetta, prevede l’aggiunta del pan grattato. Il pan grattato negli spaghetti ajo e ojo, può essere tostato oppure aggiunto all’olio e all’aglio. Altre ricette alternative, si basano sull’aggiunta di qualche pomodorino fresco o secco, oppure di altre verdure.

La ricetta degli spaghetti aglio, olio e peperoncino con crema di parmigiano, è un’alternativa molto gustosa e cremosa. Per preparala basta fare una cremina di grana unendo un po’ di latte con dell’aglio, alloro, sale e grana, da mescolare fino a ricavarne una cremina.

In una versione più raffinata e gourmet, si possono fare gli spaghetti aglio e olio con aggiunta di bottarga. Per fare ciò, occorre semplicemente aggiungere alla fine, una spolverata di bottarga sopra la pasta.

Il vino da abbinare con gli spaghetti ajo e ojo alla romana

Tutti i vini freschi, leggeri e bianchi, sono ottimi da abbinare con tale ricetta. Tutti i piatti dal sapore deciso si sposano bene con dei vini leggeri e profumati, per cui occorre scegliere un vino dal sapore delicato.

Con un bel piatto di spaghetti ajo e ojo alla romana, il vino migliore è sicuramente il vino bianco secco. Tra i vini consigliati con tale piatto vi sono il vino Pinot Grigio, che con la sua acidità riesce a bilanciare bene tutti i sapori.

Per gli amanti dei vini rossi, meglio optare come abbinamento agli spaghetti ajo e ojo, un Chianti che essendo fresco e leggero, rappresenta un valido abbinamento. Una buona alternativa ai vini bianchi e rossi leggeri, è costituita dallo spumante.

Bere uno spumante secco, quando si mangia un piatto di spaghetti ajo e ojo alla romana, è un buon modo per pulire bene il palato.