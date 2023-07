Zucchine ripiene di Benedetta, mai state più buone: la ricetta che conquista tutti

La ricetta delle zucchine ripiene proposta da Benedetta ha conquistato tutti.

Le zucchine ripiene di Benedetta, sono una ricetta davvero gustosa e leggera. Quella delle zucchine ripiene, rappresenta un classico della nostra cucina, un secondo piatto molto leggero, saporito ed estivo. In particolare la versione delle zucchine ripiene di Benedetta, non prevede alcuna cottura al forno, ma solo l’utilizzo di una comoda friggitrice ad aria. Per poter preparare questa belle ricetta italiana, basta leggere le indicazioni e il procedimento descritto qui sotto.

Preparare le zucchine ripiene

La ricetta classica delle zucchine ripiene, si basa sull’utilizzo di zucchine da svuotare e farcire con del macinato o senza carne. Le zucchine ripiene, sono un piatto unico che si prepara molto facilmente. Le zucchine ripiene, che si possono consumare sia calde che fredde, sono un piatto di verdure farcite molto apprezzato da tutti.

Le zucchine ripiene, di cui ne esistono molte varianti, si basano sulla preparazione delle zucchine che vanno pulite e scavate per bene e poi riempite con la farcitura che si desidera. Per quanto concerne la cottura, le zucchine ripiene si possono cuocere sia in forno che nella friggitrice ad aria. In ogni caso, si tratta di una pietanza molto saporita e leggera.

Le zucchine crude vanno semplicemente svuotate dalla lor polpa e farcite con un ripieno vegetariano o di carne trita mista con le uova, il formaggio e la polpa delle zucchine. Generalmente vanno fatte cuocere in forno, lasciandole gratinare e dorare per bene.

I tempi di preparazione delle zucchine ripiene sono abbastanza brevi. In merito alla loro conservazione, va detto che una volta cotte si possono conservare in frigo per un paio di giorni, se invece sono crude possono restare in frigo un giorno.

Le zucchine ripiene di Benedetta

Le zucchine ripiene di Benedetta, che si possono servire come gustoso secondo o antipasto, si possono realizzare senza carne, senza uova e senza pangrattato. Questa leggerissima ricetta, si prepara spuntando con cura le zucchine, che poi vanno tagliate nel senso della lunghezza.

Dopo aver lavato e tagliato gli ortaggi, con l’aiuto di un cucchiaio occorre togliere tutta la polpa dalle zucchine. La polpa di zucchina ricavata, va salata e messa da parte dentro un contenitore da cucina.

A questo punto, alla polpa di zucchine bisogna unire la carne macinata e la mozzarella tagliata a cubetti. Dopo aver unito per bene la carne con la polpa di zucchine, bisogna aggiustare di sale e di pepe. Infine, i vari involucri di zucchina, vanno riempiti con la polpa di macinato e riposte dentro la friggitrice ad aria precedentemente rivestita da carta da forno.

Dopo aver ricoperto le zucchine con un po’ d’olio d’oliva, bisogna farle cuocere nella friggitrice ad aria. La cottura delle zucchine ripiene nella friggitrice ad aria, è di circa venti minuti, a una temperatura di 170 gradi circa.

Varianti delle zucchine ripiene

Una squisita variante della tradizionale ricetta delle zucchine ripiene, prevede l’uso del tonno. In tal caso, il ripieno delle zucchine svuotate, va fatto unendo il tonno con un po’ di ricotta. La ricetta delle zucchine ripiene di tonno, si realizza lavando, tagliando e svuotando le zucchine che poi vanno irrorate con dell’olio d’oliva.

Dopo di ciò occorre fare il ripieno con tonno, prezzemolo, aglio e capperi. Dopo aver farcito le zucchine, occorre rivestirle di pan grattato e farle cuocere in forno a 180 bradi circa. Per fare le zucchine ripiene vegetariane, basta fare un ripieno di sole verdure a cui unire della scamorza e con cui farcire le zucchine.

Il ripieno vegetariano, si realizza unendo il formaggio a cubetti, con la polpa delle zucchine, la cipolla soffritta, il pangrattato, il sale e un po’ di pepe. Le barchette di zucchine vegetariane una volta pronte, vanno cotte al forno preriscaldato a circa 170 gradi per venti o trenta minuti e vanno servite calde o fredde.