Definito il “Paese delle meraviglie”, un percorso ricco di emozioni indimenticabili

Il noto Paese delle meraviglie, luogo capace di regalare davvero sensazioni ed emozioni uniche, è in scena al Giardino delle cascate dell’Eur.

In queste ore è stato inaugurato il Paese delle meraviglie o This is Wonderland, lo spettacolo che dal 6 luglio fino al 17 settembre darà nuova luce alle cascate dell’Eur. Si tratta di uno spettacolo davvero imperdibile che coinvolge sia gli adulti che i bambini. Tale evento scenografico e luminoso a tema, consentirà a ogni spettatore di poter rivivere la bella storia di Alice nel Paese delle meraviglie. Presso il laghetto dell’Eur, quest’estate sarà possibile immergersi nella fantastica atmosfera della favola di Carrol.

Le cascate dell’Eur

La città di Roma con l’evento il Paese delle meraviglie, vuole rendere omaggio alla favola di Carrol. Il giardino delle cascate al laghetto dell’Eur, che accoglieranno tale evento, resteranno eccezionalmente aperte dalla 19 alle 2. All’interno dell’immenso parco, vi sono diverse fontane, zone verdi, cascate, e i bellissimi alberi Sakura donati da Tokyo.

Il Giardino delle cascate dell’Eur, noto pure come Parco lago dell’Eur è un grande parco che occupa circa la metà del bacino artificiale di circa centosessanta mila metri quadrati. All’interno dell’immenso parco si può ammirare il bellissimo Giardino delle cascate, costruito degli anni sessanta dall’architetto De Vico.

Questa piccola oasi di verde nel cuore di Roma, riaperto dopo mezzo secolo, era nato per ospitare l’esposizione universale del 1942. L’area verde dell’Eur ispirata ai giardini all’italiana, dalla sua riapertura è la sede di diversi eventi culturali. Oltre le suggestive cascate dell’Eur, si può ammirare il famoso sentiero “Passeggiata del Giappone”, e il ponte Hashi posto nella cascata centrale.

Alice nel paese delle meraviglie

La favola di Alice scritta da Lewis Carrol nel 1872, sarà chiaramente rivisitato in chiave moderna e costituisce un modo per poter inoltrarsi in mondo in cui la fantasia si mescola con la realtà. Lo spettacolo This is Wonderland, uno dei classici della letteratura di tutti i tempi, sarà raccontato tramite diversi giochi di luci, suini e rappresentazioni.

Questo famoso racconto, che viene da molti ritenuto un capolavoro della letteratura fantasy, narra il fantastico viaggio di Alice, all’interno di un mondo abitato da ani ali parlanti e altre fantastiche creature. Il romanzo, che narra le vicende della giovane Alice, sembra un viaggio avventuro e insensato che in realtà vuole imparare a cogliere ogni mutamento e opportunità, cercando sempre di migliorarci e senza smettere mai di coltivare i propri sogni.

Gli iconici personaggi della favola britannica, saranno presentati in modo originale e rivisitata. Inoltre all’interno della celebre favola, saranno presenti riferimenti e personaggi di altre favole. Tra i personaggi fiabeschi di altre famose favole vi sono pure il Re Leone, Cappuccetto Rosso e Biancaneve.

Il paese delle meraviglie all’Eur

In questi giorni il presidente di Eur spa Simoni, ha dichiarato che la manifestazione This is Wonderland, rappresenta un evento molto importante dal punto di vista del divertimento e della cultura. Tale evento culturale, per opera della Lux eventi di Roma, grazie alle diverse installazioni e performance, farà sentire lo spettatore come se fosse all’interno di una favola dal vivo.

Lo spettacolo il Paese delle meraviglie, prevede la presenza del famoso Labirinto di Carte, Il Shisa Bar, le altalene del Cappellaio Matto e l’Area del tè in cui assaggiare il Buon non compleanno. Tutta la famosa storia scritta da Carrol, sarà raccontata in maniera originale e fantastica. Ogni visitatore avrà l’opportunità di divenire protagonista della celebre favola.

Le fantastiche avventure di Alice, con i vari spettacoli e scenografie allestite all’intero del Parco dell’Eur, costituiscono un’ottima opportunità per catapultarsi dentro un mondo fantastico e affascinante.

Il progetto ispirato al tema di Alice nel paese delle meraviglie, sarà composto da varie manifestazioni musicali, installazioni e arte scenica in grado di portare il pubblico nel mondo fantastico e magico di Alice.