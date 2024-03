Dove ammirare questa strepitosa cascata a meno di 2 ore da Roma, posto spettacolare e dal sentiero semplice

Le cascate non sono soltanto all’estero: si possono ammirare anche in provincia di Frosinone. Le Gole del Lacerno: cosa bisogna sapere.

Le Gole del Lacerno sono uno dei panorami suggestivi che il Lazio offre all’interno del suo variegato e mutevole territorio. Tanti sono gli aspetti da tenere in considerazione. A partire dalla situazione regionale: la composizione del suolo e delle acque resta molto particolare. Ecco perchè ci sono sempre spunti diversi e varie superfici con cui fare i conti.

Il Lazio è una fonte inesauribile di scoperte e possibilità. Allora non resta altro che confrontarsi con questo: la voglia di rimettersi in gioco o in cammino. In provincia di Frosinone, vicino in linea d’aria con i residenti di Cassino e non solo, è possibile trovare uno dei posti più magici del centro Italia. Precisamente sul versante laziale dei Monti Marsicani.

Le Gole del Lacerno, un panorama mozzafiato

Tra Lazio e Molise troviamo un panorama da applausi all’interno delle rocce calcaree del giurassico. Itinerario perfetto per immaginare delle cascate. È possibile ammirare tutto con un modesto impegno di qualche ora per affrontare i differenti guadi, in particolare il cuccetto dell’inferno. Così definito proprio per la sua natura ostica, ma stimolante nel corso dell’attraversamento.

Non è altro che un canyon con pareti alte e strette al termine del quale troviamo una cascata di circa 20 metri. L’ideale per gli amanti delle escursioni, ma non dimenticate la prudenza. I rischi sono al minimo se le attrezzature e il senno accompagnano ogni spedizione. Infatti l’esclusione è sconsigliata a chi soffre di vertigini.

Interesse e curiosità: il fascino vince sul timore

Indossare sempre un caschetto protettivo. Al netto della prudenza necessaria, le pareti rocciose sono sempre diverse e per questo fonte di interesse e curiosità. In molti ancora oggi decidono di lasciare per qualche giorno la solita routine con l’intento di catapultarsi in un universo parallelo fatto di natura e meraviglia.

Mare e montagna coesistono nell’atmosfera più limpida possibile. In attesa del prossimo panorama da fotografare. La zona è stata classificata da diversi documentari come una delle più suggestive dell’entroterra laziale e non solo. Sorride la regione, così come il turismo. Tutti amano essere presi per la gola, anzi per le Gole.