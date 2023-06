Dove si trova il mare più pulito del Lazio? Questo ha conquistato il primo posto

È tempo di estate e di spiagge assolate. Ma dove si trova il mare più pulito del Lazio? E delle altre parti d’Italia? Andiamo a vedere.

Con l’avvicinarsi della metà dell’anno, una delle nostre maggiori incertezze è dove andare in vacanza.

Ovviamente ci riferiamo alle vacanze al mare, quelle che molti di noi aspettano con impazienza per distendersi, rilassarsi e sfuggire allo stress accumulato e alle preoccupazioni dell’anno.

Pertanto, la scelta di una destinazione per le nostre vacanze al mare non deve essere una decisione superficiale o affrettata.

Dobbiamo selezionare con cura un luogo che soddisfi tutte le nostre esigenze e, soprattutto, i nostri desideri.

Alcune persone preferiscono le isole alle località balneari della terraferma, mentre altre danno la priorità ad avere un mare bello e pulito o l’accesso alle attrazioni e ai divertimenti della città.

Insomma, decidere dove trascorrere le nostre vacanze estive non è impresa facile.

Sardegna, la meta ideale

Se stai pianificando una vacanza al mare in Italia, ti consigliamo vivamente di iniziare il tuo viaggio in Sardegna.

Questa splendida isola vanta una miriade di splendide spiagge, alcune delle quali rivaleggiano con quelle che si trovano nei Caraibi o in altri luoghi tropicali.

Il mare che circonda la Sardegna è cristallino e incontaminato, come è tipico della maggior parte delle coste italiane.

Lo scenario naturale che si trova lungo la costa sarda è davvero mozzafiato, poiché l’aspra natura selvaggia si fonde perfettamente con la dolce bellezza delle sue spiagge.

Per un’esperienza di vacanza davvero serena e riposante, suggeriamo di visitare “La Spiaggia Rosa” dell’isola di Budelli, che è una meta imperdibile nell’Arcipelago della Maddalena, considerata una delle spiagge più belle del mondo.

Il nome “rosa” allude al colore della sabbia, causato da una miscela di frammenti di corallo e granito, nonché dalla polverizzazione dei gusci di un microrganismo distinto che cambia la sua tonalità in rosa quando muore.

Vuoi invece una vacanza nelle spiagge con il mare più pulito d’Italia? Oppure la cerchi specificatamente nel Lazio? I paragrafi seguenti daranno risposta a queste domande.

Dove si trova il mare più pulito in Italia?

Con circa 7000 km di costa, l’Italia mostra con orgoglio la sua bellezza naturale attraverso paesaggi mozzafiato e spiagge incantevoli.

Recentemente, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) hanno condotto un’indagine sulle acque che circondano le coste del Paese. I risultati hanno identificato quali regioni in Italia vantano i mari più puliti.

I tecnici dell’ARPA hanno fornito una risposta alla domanda “Dov’è il mare più pulito d’Italia?” dopo un’analisi approfondita delle acque del nostro Paese.

La regione Puglia ha conquistato il primo posto in Italia per la qualità delle sue acque di balneazione grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e controllo.

Dati recenti mostrano che le acque pugliesi balneabili hanno ottenuto una valutazione “eccellente” nel 99,8% dei punti monitorati.

Sulle acque pugliesi sono stati effettuati oltre 4.000 campionamenti e 9.000 analisi di laboratorio.

Al secondo e terzo posto della graduatoria si sono posizionate Toscana e Sardegna, entrambe con giudizio qualitativo “eccellente” nel 98,5% dei casi.

Nei punti di stazione, Arpa è responsabile del monitoraggio dell’acqua e della valutazione dei suoi numerosi parametri.

Successivamente, i campioni di acqua raccolti vengono inviati al laboratorio dove vengono analizzati.

Due parametri microbiologici, “enterococchi intestinali” ed “Escherichia coli”, vengono utilizzati per rilevare qualsiasi inquinamento derivante dalla materia fecale.

Questi parametri vengono utilizzati per misurare la carica batterica nei campioni di acqua.

L’autorizzazione a tale regolazione deriva dalla direttiva comunitaria 2006/7/CE. La direttiva delinea i criteri per classificare l’acqua all’interno della Comunità europea in quattro livelli distinti in base alla qualità: eccellente, buono, sufficiente e scadente.

Nel corso di una conferenza stampa sono stati svelati i dati di quest’anno, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale ha espresso il suo orgoglio per i risultati della sua regione, che fino a poco tempo fa non era in grado di vantare tali successi.

Il mare più pulito del Lazio

Nel 2023 le coste del Lazio registreranno un significativo miglioramento della qualità delle acque, con la maggior parte delle aree che raggiungeranno il livello di eccellenza stabilito dall’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Il rapporto annuale che determina la classificazione di tutte le spiagge laziali, comprese quelle ubicate in prossimità dei laghi, mostra marcati miglioramenti per la regione.

Il rapporto indica che la maggior parte dei risultati del campionamento dell’acqua suggerisce una qualità “eccellente” o “molto buona”, con poche eccezioni classificate come “scarse”.

Le spiagge che hanno ottenuto eccellente in quanto ad acqua del mare pulita sono Ostia, Civitavecchia, Nettuno, Anzio e Ladispoli.