Dramma a Roma, muore stretto al compagno malato di Covid: li ritrovano dopo due giorni abbracciati nel letto

Non li vedevano da un po’ di giorni, ma l’allarme è scattato perché ormai da 48 ore non riuscivano nemmeno più a sentirli nemmeno al telefono. E così ieri all’ora di pranzo i vigili del fuoco si sono recati in quell’appartamento in cui i due uomini, di 72 e 77 anni, vivevano, in via Giovanni da Castelbolognese, al civico 30, a Roma, nei pressi di Porta Portese, e hanno provato a suonare, ma nessuno ha risposto. Per entrare hanno quindi sfondato la porta e si sono ritrovati davanti una scena drammatica.

Morto abbracciato al compagno

In camera da letto, infatti, c’erano i due uomini, uno accanto all’altro. Il più giovane era morto, colpito da un malore improvviso, mentre il più anziano, molto probabilmente colpito a sua volta da un malore nel vedere che il suo compagno di vita se ne era andato per sempre.

Il 77enne è positivo al Covid: dal momento della morte del compagno – tra il malore avuto, le complicanze del Covid e le condizioni pregresse non ottimali, visto che aveva problemi alle gambe che ultimamente gli rendevano difficoltosa la deambulazione – l’uomo non è più riuscito ad alzarsi dal letto per chiedere aiuto.

Lo hanno trovato in stato di incoscienza: i vigili del fuoco hanno chiamato immediatamente il 118 e sul posto sono intervenuti i sanitari con il personale medico, ma anche i Carabinieri della Stazione Trastevere. I militari hanno informato il giudice competente dell’accaduto e, una volta accertato il decesso naturale dell’uomo più anziano, la salma è stata affidata ai familiari per poter poi procedere con il funerale e la sepoltura.

Le condizioni del 77enne

Il 77enne, dopo essere stato visitato dal personale medico intervenuto sul posto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove è stato ricoverato. L’uomo è in gravi condizioni a causa del Covid.