Trovato morto ingegnere romano ad Amsterdam: l’ipotesi è omicidio

Ipotesi di omicidio. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i familiari che stavano cercando di contattarlo da giorni, ma senza successo. Paolo Moroni, cittadino italiano di 42 anni è stato ritrovato morto nella città olandese, in cui ormai da molto tempo risiedeva per motivi di lavoro. Era originario di Allumiere, un comune della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. La notizia giunge direttamente dalla Farnesina, che ha informato i familiari dell’uomo. Nel frattempo, l’ambasciata d’Italia in Olanda segue il caso e indagini sono in corso.

Morto ingegnere della provincia di Roma: ipotesi omicidio

La morte, secondo quanto si apprende, risalirebbe al 27 gennaio e la Farnesina ha successivamente avvisato i familiari del giovane. La famiglia della vittima è titolare di un ristorante nel centro della provincia di Roma, e da giorni ormai non aveva più sue notizie. E neppure riuscivano a contattarlo, nonostante il numeri tentativi. Poi, successivamente, la tragica notizia che li ha completamente spiazzati. Sono in corso le indagini, ma gli indizi al momento già collezionati sembrano parlare chiaro: c’è l’ipotesi omicidio. Saranno certamente da chiarire le circostanze di una morte che allo stato presenta molti aspetti oscuri.

Quell’ultima telefonata dopo il rientro ad Amsterdam

“Era tranquillo”. Così il fratello e la sorella di Paolo Moroni, l’ingegnere trovato morto ad Amsterdam, avrebbero commentato con gli investigatori l’ultima telefonata avvenuta domenica. Nella chiacchierata avevano parlato delle foto fatte la scorsa estate e l’uomo non aveva lasciato trapelare alcun segnale di preoccupazione. Secondo le prime informazioni, il 42enne sarebbe morto di morte violenta. Moroni era tornato ad Amsterdam, dove lavorava regolarmente da anni, da una decina di giorni dopo aver passato un periodo di smart working nel suo paese natale, Allumiere, in provincia di Roma.

Le parole del sindaco di Allumiere

“Tutta la comunità è distrutta, è stato un fulmine a ciel sereno, una vera tragedia”. Sono queste le parole del Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, che ha così commentato la morte di Paolo Moroni, l’ingegnere italiano morto ad Amsterdam. “Ho fatto visita ai familiari e sono distrutti, non riescono ancora a comprendere cosa sia accaduto”.