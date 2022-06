Drammatico incidente sulla Prenestina: mamma e bimbi gravi in ospedale, in codice rosso anche una quarta persona

Un drammatico incidente quello avvenuto oggi in via Prenestina. Qui due auto si sono scontrate e i rispettivi conducenti sono poi stati condotti in ospedale in gravi condizioni. Al momento via Prenestina è chiusa al traffico.

Leggi anche: Via Appia, incidente mortale tra auto e moto: deceduto 37enne, grave una ragazza

Frontale in via Prenestina: i fatti

Oggi intorno alle 16.30 la Squadra Operativa ha inviato in via Prenestina al km. 14700 — all’altezza dell’incrocio con via Avola e via Pratolungo Casilino — la squadra VVF di Nomentano, 6/ A a causa di un terribile incidente stradale. Qui due vetture si sono scontrate in un frontale.

Le condizioni vittime

In una di queste viaggiava una mamma con due bambini trasportati tutti in codice rosso all’ospedale Umberto I. Anche il conducente dell’altra autovettura, un uomo, che invece viaggiava solo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Tor Vergata.

Soccorsi e viabilità

Per quel che riguarda la viabilità, via Prenestina momentaneamente è chiusa al traffico. Sul posto ci sono invece due ambulanze e VV.UU per compiti di polizia stradale.