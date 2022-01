Droga, il maestro e l’allievo: 60enne e 27enne trovati con coca e 46mila euro in casa

Droga a Roma. Una coppia particolare, un 60enne e un 27enne disoccupati ma complici in affari illeciti. Nella loro abitazione, che fungeva da casa base, i militari hanno rinvenuto ingenti quantità di droga e somme molto alte di denaro. Gli affari sembravano andare bene. Finché non li hanno pizzicati i Carabinieri.

Colleghi in affari per la droga

E’ accaduto nella giornata di ieri, nel pomeriggio. Esattamente in via Battistini all’angolo con via San Michele Papa, i Carabinieri hanno arrestato due romani di 27 e 60 anni. Entrambi disoccupati e con precedenti, bloccati subito dopo aver ceduto dello stupefacente ad un cliente. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari i militari hanno rinvenuto e sequestrato a carico del 60enne 330 g. circa di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma contante di 46 mila euro. Infine, il 27enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, mentre il collega più anziano è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.