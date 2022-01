Roma, alla guida carichi di droga: fermati tentano una fuga disperata

Roma. A bordo della loro auto, e carichi di droga. Questa la vicenda che ha colpito nelle ultime ore un gruppo di persone a spasso per la città con il loro carico, come se niente fosse. Purtroppo per loro, però, i controlli erano all’angolo, e il forte odore che proveniva dall’auto non è di certo passato inosservato. Così, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza, 4 italiani. Si tratta di due donne e due uomini di età compresa tra i 22 e i 40 anni. Sono tutti della provincia di Roma e gravemente indiziati. I reati sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Un forte odore dall’abitacolo

Non appena i militari hanno abbassato il finestrino per richieder i documenti hanno da subito percepito un forte odore di marijuana nell’abitacolo. Subito è scattata un’accurata perquisizione, durante la quale il 40enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi. Si è praticamente lanciato in una fuga spericolata, resistendo ai militari che hanno cercato di trattenerlo. Nella distrazione, e approfittando del diversivo, anche gli altri 3 sono scappati. Tutti e 4 però, dopo un breve inseguimento, sono stati fermati grazie anche all’aiuto di una pattuglia di supporto.

La fuga e l’arresto a Roma

Una volta bloccati, il 40enne è stato trovato in possesso di circa 11 g. di marijuana. Erano già suddivisi in 11 confezioni singole, e 4,5 grammi di metanfetamine, suddivise in 7 dosi, nascosti in una busta portatabacco della giacca. Gli altri due giovani del gruppo sono stati trovati in possesso di singole dosi di stupefacente per uso personale. La droga è stata interamente sequestrata. Il 40enne è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre gli altri 3 indagati dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.