Durata Super Green Pass, quanto tempo dura dopo la terza dose? Nuove regole in arrivo, si allunga la scadenza

Super Green Pass. A partire dall’imminente primo febbraio di quest’anno, qualcosa cambierà nel nostro Paese. In particolare, la durata del certificato verde rafforzato, con l’entrata in vigore della nuova normativa, durerà solamente sei mesi, al posto degli attuali nove. In questo modo però verrebbe a crearsi davvero un bel problemi per milioni di italiani, anche per coloro che hanno effettuato la terza dose, o booster. Infatti, nel nostro Paese le somministrazioni della terza dose sono partire ad ottobre, dunque già un bel po’ di tempo sarebbe passato.

Super Green Pass: il governo pensa a procrastinare

Per tale ragione, ma anche per incentivare ancora di più le somministrazioni del booster, il Governo sembra che potrebbero optare per un allungamento dei tempi. L’obiettivo sarebbe quello di portare in avanti la durata della certificazione per chi ha già fatto la dose booster, di modo da non mettere in difficoltà chi ha completato il ciclo vaccinale da tempo. Un allungamento che potrebbe avere il sapore di un’attesa per la quarta dose. Se così non fosse, anche i vaccinati in breve tempo sarebbero costretti a fare tamponi per poter andare a lavorare o partecipare ad altre attività.