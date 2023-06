È questo l’oggetto in casa dove si annidano maggiormente i batteri, inaspettato

Tra tutti gli oggetti presenti in cucina, questo è certamente quello dove si annidano maggiormente i batteri. Di che oggetto parliamo? Andiamo a scoprirlo.

Un team di ricercatori guidato da Sylvia Schnell dell’Università di Giessen e Markus Egert dell’Università di Furtwangen, insieme a Massimiliano Cardinale di Palermo, ha condotto uno studio in Germania che ha svelato un’inquietante verità sulla proliferazione di batteri nelle comuni spugne da cucina.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports su Nature.com, rivela un problema urgente che non dovrebbe essere ignorato o preso alla leggera da chiunque utilizzi una cucina.

Attraverso l’uso della microscopia confocale e dell’analisi del DNA microbico, gli insegnanti tedeschi hanno scoperto che le spugne da cucina sono un terreno fertile per miliardi di batteri.

Questi batteri includono ceppi strettamente correlati a quelli che causano meningite e polmonite.

I docenti hanno concentrato il loro studio su un campione di 14 spugne usate e hanno prestato molta attenzione alla presenza di Chryseobacterium hominis e Moraxella osloensis, due specie note per provocare odori sgradevoli nelle spugne e infezioni insidiose in individui con sistema immunitario indebolito.

Ricerche successive hanno anche rivelato che specifici batteri patogeni come Campylobacter, Enterobacter cloacae, Escherichia Coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella e Staphylococcus spp. si trovano nelle spugne da cucina.

Dopo un’ispezione microscopica, è stata scoperta una sorprendente rivelazione: un semplice centimetro cubo di spugna è in grado di sostenere una popolazione di circa 50 miliardi di batteri.

Questa densità microbica è simile alla quantità trovata nelle feci. Gli studiosi hanno concluso che le spugne svolgono il ruolo di “incubatrici microbiche“.

Vanno via con il semplice risciacquo?

Spesso, anche dopo il risciacquo, vari microbi si diffondono ancora da un piatto all’altro. Mentre la maggior parte di questi sono batteri non patogeni, ce ne sono di pericolosi, come la salmonella nel pollo crudo, che presentano un rischio significativo per la salute umana.

Gli esperti e i ricercatori della Duke University hanno scoperto che la spugna da cucina ospita più batteri che materia fecale.

Come nell’altra ricerca, anche in questa è stato scoperto che i batteri che tipicamente risiedono nelle spugne possono includere Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella e Moraxella osloensis.

C’è una mancanza di consapevolezza tra la popolazione generale riguardo alla possibilità di debellare i batteri dalla spugna da cucina.

La maggior parte delle persone semplicemente la sciacqua e la ripone nel punto designato. C’è invece chi butta via le proprie spugne dopo un certo numero di utilizzi, ritenendo che questa sia una misura sufficiente per proteggersi dai batteri.

Gli esperti, tuttavia, suggeriscono che le spugne per lavare i piatti dovrebbero essere sostituite su base settimanale, pari a ogni 7 giorni.

Spugna della cucina, dove si annidano maggiormente i batteri: come disinfettarla?

Se stai cercando di disinfettare la tua spugna da cucina, ci sono un paio di modi per farlo. Un modo è metterlo nel microonde e impostarlo alla massima temperatura per due minuti.

In alternativa, puoi metterlo in lavastoviglie e selezionare il ciclo di asciugatura. Se scegli di sterilizzarlo con il metodo del microonde, è importante ricordarsi di lasciarlo raffreddare prima di maneggiarlo per evitare ustioni.

Un metodo alternativo è igienizzare la spugna dopo ogni utilizzo. Questo può essere fatto immergendolo in una bacinella piena di acqua bollente e una soluzione di candeggina al 10%.

Quando si tratta di pulire le spugne, un rimedio comune su cui giurano le nonne consiste nell’immergere la spugna in una soluzione composta al 70% di acqua bollente e al 30% di perossido di idrogeno.

Altre soluzioni prevedono l’immersione della spugna in una bacinella d’acqua con aceto o sapone di Marsiglia per circa mezz’ora.

In alternativa, alcune persone optano per il bicarbonato di sodio o il succo di limone. Indipendentemente dalla soluzione utilizzata, è fondamentale immergere la spugna per non meno di 30 minuti.

Secondo i professionisti, è consigliabile sostituire la spugna per piatti una volta alla settimana e disinfettarla dopo ogni utilizzo.

Inoltre, è importante evitare di utilizzare la stessa spugna per pulire sia il piano di cottura che altri utensili da cucina.

Differenziare le spugne che si usano in cucina

Per evitare qualsiasi confusione, può essere utile utilizzare spugne di colori diversi per ogni attività o posizione specifica.

Ad esempio le spugne gialle per lavare i piatti, le spugne rosse per la pulizia dei piani cottura e le spugne blu per i sanitari.

Se ci sono odori persistenti, la spugna può essere immersa in una ciotola di acqua bollente insieme a un cucchiaio di sale e quattro cucchiai di aceto per circa due ore.

I nostri consigli per eliminare germi e batteri dalla tua spugna dopo ogni utilizzo sono numerosi. Si sconsiglia l’uso di prodotti contenenti sgrassanti, in quanto eliminano solo una minuscola porzione di batteri.

La lavastoviglie rimane il metodo più efficace per sterilizzare la tua spugna, con il 99,9% di tutti i batteri distrutti.