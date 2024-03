Ecco quanti contributi bisogna versare per andare in pensione a 64 anni

Per avere diritto alla pensione, occorrono determinati requisiti di cui non tutti sono a conoscenza. Per sapere quanti contributi versare per accedere al pensionamento anticipato, vale a dire a 64 anni di età, basta leggere la guida qui di seguito.

La Legge di Bilancio prevede diverse restrizioni per la pensione anticipata contributiva. Vediamo nel dettaglio quali sono e chi ha diritto al pensionamento anticipato.

Pensione anticipata, chi ne ha diritto

La Manovra di Bilancio 2024 prevede diverse restrizioni per quanto riguarda la pensione anticipata contributiva, che è destinata a coloro che non hanno versato contributi prima del 1996 o che scelgono la gestione Separata. Nello specifico, per l’accesso alla pensione anticipata contributiva, sono richiesti – non solo i 64 anni di età – ma anche 20 anni di contributi e un importo reddituale minimo che deve essere 3 volte l’assegno sociale, quindi 1.603,24 euro. Nel caso di donne con un figlio, l’importo è di 2,8 volte l’assegno sociale, mentre si riduce a 2,6 volte l’assegno sociale nel caso di donne con due o più figli.

Con la Manovra, è stata introdotta anche un’altra novità, vale a dire una finestra di attesa di 3 mesi e un limite massimo per l’importo che è 5 volte l’assegno sociale, quindi 2.993,05 euro.

Quanti contributi servono per la pensione anticipata?

A questo punto la domanda resta una soltanto: quanti contributi servono per avere diritto alla pensione anticipata contributiva a 64 anni? Nel 2024, per avere diritto a questa modalità di pensionamento, l’importo contributivo minimo è di almeno 402.044,56 euro. Valore che deve essere poi moltiplicato con il coefficiente di trasformazione che, per i 64 anni, è di 1.603,23, quindi 3 volte l’assegno sociale.

Per raggiungere questa quota, ipotizzando 20 anni di contributi, è facile calcolare che sarebbe necessario effettuare versamenti medi annui che si aggirano intorno ai 18mila euro.

Per quanto riguarda le donne con un figlio che vogliono accedere alla pensione anticipata, in questo caso l’accumulo contributivo deve essere di almeno 375.242,09 euro. Il valore deve essere poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione attuale, che per i 64 anni è di 5,184%, e quindi si arriva a una pensione di 1.496,35 euro al mese, corrispondente a 2,8 volte l’assegno sociale. Per raggiungere questa somma, i versamenti annui devono essere di circa 16.750 euro.

Per quanto riguarda la situazione delle donne con due o più figli, il quadro è nettamente più favorevole. Per accedere al pensionamento contributivo anticipato, occorre avere versato 348.439,62 euro di contributi, che moltiplicati per il coefficiente di trasformazione danno come risultato 1.389,47 euro, corrispondente a 2,6 volte l’assegno sociale. Per raggiungere questa somma, occorre avere versato circa 15.550 euro all’anno.