Ecco quanto guadagnerebbe Marco Liorni ad ogni puntata di Reazione a Catena

Sai quanto guadagna Marco Liorni? Il conduttore è fra i più amati della Rai e da tempo conduce un programma molto seguito, Reazione a Catena. Scopriamo quanto guadagna con questo programma!

Chi è Marco Liorni

Conduttore televisivo, radiofonico e autore per la tv, Marco Liorni coltiva sin da piccolo il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 1996 è inviato per Verissimo e poi inizia la carriera come conduttore, lavorando anche per la Rai e per Sky. Negli anni Liorni ha condotto diversi programmi, come Real TV, Il Grande Fratello (come inviato), Saranno Famosi, Buon Pomeriggio Italia e Notti sul Ghiaccio.

Dal 2011 fino al 2018 conduce La vita in diretta, insieme anche a Cristina Parodi, poi conduce un programma tutto suo, Italia Sì, trasmissione basata sulle storie degli italiani e che va avanti dal 2019.

Nel 2019 diventa anche conduttore di Reazione a catena e viene confermato anche nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Nella vita privata Marco Liorni è sposato con Giovanna Astolfi, con la quale sta insieme dal 1997 ed è madre delle due femmine Emma e Viola. I due si sono sposati nel 2014 negli Stati Uniti. Il conduttore però prima era sposato e ha avuto un altro figlio, Niccolò.

Il conduttore ha detto in un’intervista di aver ripreso il rapporto con il figlio, che per un certo periodo era stato molto burrascoso. In passato Marco ha infatti avuto molte discussioni con il suo primogenito, ma adesso pare vada tutto a gonfie vele.

Il ragazzo studia Biotecnologie e fra padre e figlio si è creato un rapporto di complicità. Liorni non svolge vita mondana e si dedica anima e corpo al lavoro, ritagliandosi gli spazi per la sua famiglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trasmissione che conduce e sui suoi guadagni.

Reazione a Catena, una trasmissione molto amata

Considerata una delle trasmissioni di successo della Rai, ‘Reazione a Catena’ è un gioco in cui due squadre si contendono il titolo. Le squadre sono composte ciascuna da tre persone, che possono essere amici, colleghi o parenti, che si sfidano sulla capacità di indovinare, completare parole e catene di vocaboli.

Decisiva per loro è la capacità di capirsi al volo quando arriva il momento dell’Intesa Vincente che decide le sorti di chi sarà la squadra Campione della puntata. Il successo di questo programma continua ad aumentare, merito anche dei bravi conduttori che finora sono stati scelti per condurlo.

Al momento, Marco Liorni è nuovamente al timone della trasmissione e pare che abbia creato un’ottima empatia con il pubblico e con i concorrenti. Marco sembra a proprio agio, conduce il gioco con molta naturalezza e cerca di far sentire i concorrenti come se fossero in un ambiente familiare. Ma quanto guadagna Liorni con questo programma? Scopriamo tutto su Marco Liorni e su quanto guadagna con questa trasmissione.

Quanto guadagna Marco Liorni con Reazione a Catena

Da quando è stato scelto come conduttore di ‘Reazione a Catena’, il successo per Marco Liorni è aumentato. Il presentatore è infatti fra i migliori personaggi presenti in Rai, è apprezzato e stimato da tutti e anche il pubblico a casa stravede per lui.

Prima di Liorni, la conduzione della trasmissione era stata affidata ad altri conduttori, fra cui Gabriele Corsi, Pino Insegno e Amadeus. Il posto per adesso è stato assegnato a Liorni, a conferma di un gradimento che sale in continuazione.

Vistala sua presenza assidua con le puntate del gioco, che ogni sera puntualmente viene trasmesso su Rai 1, molti fan del conduttore si sono chiesti a quanto ammontano i guadagni di Liorni. Molti pensano che guadagni cifre da capogiro, tuttavia bisogna anche ammettere che è sempre molto impegnato nelle registrazioni delle puntate.

Per quanto riguarda i guadagni di Liorni, è vero che i guadagni sono elevati, pare infatti che da contratto percepisca circa 300mila euro. Il guadagno si aggira dai 2500 euro ai 5000 euro a puntata. Una bella somma, però c’è da dire che non è così alta come gli importi percepiti da Amadeus, che in Rai guadagna molto di più, o come i conduttori di Mediaset, tipo Bonolis e Scotti, che percepiscono cifre incredibili.