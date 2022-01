Elezioni Quirinale 2022, i nomi più strani alla prima votazione: Amadeus, Giuseppe Cruciani e Bruno Vespa

Quirinale 2022. Come previsto, la prima sessione di votazione si è conclusa con un nulla di fatto, e il risultato è stato senza dubbio quello preannunciato da molti: esuberanza di schede bianche in ampia maggioranza. Dunque, nulla di fatto per questa prima tornata. Gli stessi ”veggenti” ci hanno, poi, già avvisato che molto probabilmente andrà così anche domani.

Leggi anche: Candidati Elezioni Presidente della Repubblica 2022: tutti i nomi in corsa per il Quirinale

Seconda tornata prevista oggi per il Quirinale

Certamente, come sempre accade, non prima del terzo o quarto turno qualcosa potrà sbloccarsi, anche se in periodi sospetti come questi non è da escludere una stretta sulle votazioni. Oggi martedì 25 gennaio, stesso posto, stessa ora: alle 15.00 la seconda turnazione di voti. Ma anche per oggi, come detto, non si aspettano grandi novità per l’elezione del Presidente della Repubblica. Nelle prime tre votazioni serviranno infatti, come minimo, 672 voti, i due terzi delle camere; a partire invece da giovedì, invece, ogni giorno è buono: dalla quarta tornata, infatti, basterà la maggioranza assoluta ovvero 505 voti. A quel punto, le cose potrebbero farsi più serie.

Leggi anche: Paolo Maddalena, chi è il candidato al Quirinale scelto dagli ex M5s

Commedia all’italiana

Ma per ora non mancano i comici, altro che franchi tiratori! Molte le schede di voto burlone che si sono susseguite durante lo spoglio. E’ accaduto, infatti, che per non lasciarle completamente in bianco, si sono fatte delle proposte davvero sui generis. Paolo Borsellino, Bruno Vespa, Alfonso Signorini e il mitico prof Alessandro Barbero. Ma anche Sergio Mattarella, Giuseppe Bottazzi, cioè il Peppone di don Camillo, Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, Bruno Vespa e anche Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara. Insomma, non ci rimane che attendere poche ore per la seconda turnazione e vedere se l’indice di serietà inizia ad aumentare.