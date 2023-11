Elisabetta Gregoraci incredula per il comportamento di Nathan: “Mio figlio ha solo 13 anni”

In una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha parlato del figlio Nathan e delle sue difficoltà come mamma ad accettare che il figlio ormai sta crescendo. Nello specifico in un video postato da Nathan sul suo canale TikTok, il ragazzino balla e si diverte e alla fine bacia una ragazza. La mamma è rimasta letteralmente scioccata poiché a detta sua il figlio è ancora troppo piccolo per queste cose (ha solo 13 anni).

Nathan bacia una ragazza su TikTok

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è ormai un ragazzo adolescente in preda alle prime cotte e alle prime tempeste ormonali. Quando la showgirl posta sui suoi canali social foto di lei con il figlio Nathan Falco Briatore i fan commentano sempre positivamente riguardo la bellezza del ragazzo che, a detta dei follower, ha “preso tutto” dalla madre: moro con occhi scuri proprio come la showgirl.

Sembra solo ieri che Nathan camminava con la mamma e il papà mano nella mano, ma oggi il ragazzo è cresciuto ed è stato anche ospite a Verissimo insieme all’amata madre. Quando la conduttrice gli ha chiesto se fosse fidanzato, l’adolescente ha risposto di no, ma ha aggiunto che ha il cuore impegnato.

Oltre al fatidico video su TikTok dove bacia una fanciulla misteriosa e ha mandato in gelosia la mamma Elisabetta, un altro episodio significato è accaduto lo scorso agosto. In piena estate, con 40°C all’ombra, Nathan si presenta dalla madre con un dolcevita. Spaventata la Gregoraci pensa che il figlio abbia fatto a botte poiché vede che sul collo ha diversi lividi circolari. Il figlio, imbarazzato, la tranquillizza dicendo che si tratta di succhiotti.

Elisabetta Gregoraci in lacrime per il figlio

Un’altra notizia che ha svelato la showgirl a Silvia Toffanin riguardo i futuri studi del figlio Nathan. A marzo quando avrà compiuto 14 anni frequenterà un collegio in Svizzera e quindi la madre lo vedrà più raramente. La “scuola dei Re”, così viene chiamato il Collegio Rosey, è un prestigioso istituto con una retta di 116.000 euro l’anno. Si tratta di una delle scuole più importanti e più cari del mondo, frequentata non solo dai figli dei VIP, ma anche da figli di regnanti e politici importanti.

Nathan è un ragazzo fortunato e la madre spera che segui le orme del padre studiando Food & Beverage per gestire in futuro l’impero del padre.

La scuola è improntata sui valori: abbigliamento formale per pranzo, studio di almeno tre lingue (inglese e francese sono obbligatorie), sport (calcio, rugby, vela) e viaggi in giro per il mondo. Una scuola d’élite per il figlio di Briatore. Non ci resta che vedere se finirà gli studi e cosa farà in futuro.