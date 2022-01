Era un carabiniere l’uomo travolto da un’auto mentre faceva jogging al Pincio

Era un Carabiniere l’uomo che questa mattina ha perso la vita a seguito di un incidente. Centrato in pieno da un’auto mentre faceva jogging, non c’è stato purtroppo nulla da fare per il 55enne che a seguito dell’impatto ha riportato delle gravissime ferite. I fatti sono avvenuti in viale Gabriele D’annunzio, all’altezza della Casina Valadier.

Leggi anche: Roma, esce per fare jogging ma viene travolto da un’auto: morto 55enne

Carabiniere investito da un auto mentre faceva jogging

Antonio Pastore — questo il nome del carabiniere — era libero dal servizio questa mattina quando è stato fatalmente investito da un’auto mentre faceva jogging. A bordo del mezzo — una toyota Aygo — una ragazzi di 21 anni che stava andando in università. Trasferito in codice rosso all’Umberto I non c’è stato purtroppo nulla da fare per il tenente colonello dell’arma dei Carabinieri che è morto poco dopo.

L’uomo, originario di Foggia, si era trasferito da un paio di anni a Roma e lavorava al Viminale, nell’ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia. Lascia la moglie, 52 anni e due figli di 16 e 11 anni.

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della polizia locale del I gruppo per verificare — tramite le l’acquisizione delle immagini di una telecamera posta in corrispondenza del luogo dell’incidente — se la vittima sia stata investita mentre attraversava la strada oppure mentre faceva jogging.

21enne sotto choc

La ragazza, sotto choc, si è fermata a prestare soccorso ma a causa del suo stato di agitazione non è riuscita a raccontare con precisione alle forze dell’ordine la sua versioene dei fatti. Pertanto dovrà essere riascoltata in un secondo momento. Condotta poi in ospedale a causa di un malore, la 21enne è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici che hanno dato esito negativo.