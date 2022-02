Evento Apple 8 marzo 2022, la presentazione dei nuovi iPhone SE 3 e iPad Air 5: anticipazioni e ultime news

Evento Apple. Niente di ufficiale, nessun comunicato istituzionale e nessuna prova tangibile della soffiata. Tuttavia, la fonte potrebbe essere molto affidabile. L’indiscrezione, infatti, è stata fatta trapelare da Mark Gurman. Si tratta della prestigiosa firma di Bloomberg e personaggio molto attivo e in primo piano nel mondo Apple.

Evento Apple: quando, come, perché?

Si ”narra”, dunque, che proprio il prossimo mese in data 8 marzo ci sarà un grande evento firmato Apple. Certo, non è assolutamente detto che la data ufficiale sia proprio questa, però l’evento quasi sicuramente ci sarà e i giorni interessati sono proprio in quella settimana. Diciamo che il margine d’errore dovrebbe essere abbastanza limitato. L’inaspettato appuntamento sarà una grande occasione per poter lanciare l’iPhone SE 3 e l’iPad Air 5, i nuovi prodotti di punta che hanno iniziato a ricevere le certificazioni e le autorizzazioni necessarie. Si tratta di novità che proprio in questi giorni potrebbero essere dati alle produzioni. L’anno per la mela più digital che esista parte davvero in quinta