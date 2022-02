Exit, il nuovo movimento No Vax e No Green Pass fondato da Simone Di Stefano (ex Casapound)

Movimento No Vax: è stato fondato da Simone Di Stefano, ex momento di CasaPound, e si chiamerà Exit. Le informazioni sono arrivate tramite i social, precisamente con un tweet proprio di Di Stefano: “Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico con CasaPound Italia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le motivazioni, che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica”. Non si è fatta attendere la replica di CasaPound: “Il nostro obiettivo non sarà mai quello di scendere a compromessi e rinunciare a ciò che abbiamo scelto di essere per riuscire ad accedere a poltrone di un Parlamento dove non passa più nessuna decisione strategica per la nostra nazione, al solo scopo di conquistare degli scranni da dove esercitare una minuscola porzione di potere che ci verrebbe concessa barattando il nostro spirito rivoluzionario.Queste sono le uniche motivazioni politiche che hanno portato alcuni ad abbandonare il nostro movimento e percorrere altre strade”.

Movimento No Vax: si chiamerà Exit

Già il fratello di Simone, Davide Di Stefano, era stato espulso da CasaPound. I fatti risalgono a ottobre. Scontro duro, per quanto riguarda SImone, è stato sulla questione del Green Pass e dei vaccini. CasaPound era spaccato in due: da un lato c’era chi voleva schierarsi con i No Vax, come Simone Di Stefano, dall’altra chi, come Iannone, non voleva invece prendere posizione. Così, alla fine, dopo essere stato emarginato, Di Stefano ha preso la sua decisione: lasciare CasaPound. Proprio oggi arriva un nuovo tweet, sempre da Di Stefano: presto lancerà Exit, il movimento che ha posizioni No Vax e No Green Pass. “Giorno della Vergogna oggi, ma anche giorno dell’orgoglio. L’orgoglio di milioni di italiani che disprezzano questa infamia. Anche i vaccinati sotto ricatto e i vaccinati con convinzione che odiano il #GreenPass, oggi sono uniti al fianco dei non vaccinati esclusi dal lavoro!” Così recita sul social.