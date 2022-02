Falcon 9, quando e come vedere il razzo dalla terra: data collisione con la Luna

Falcon 9. Un nome da film galattico, che fa subito pensare ad astronavi, stelle, circumnavigazioni astrali e viaggi ad anni luce di distanza. Si tratta, infatti, di un razzo che andrà a schiantarsi tra pochi giorni direttamente sul nostro satellite naturale, la Luna. Falcon 9 della Space X è proprio in queste ore in rotta di collisione con il nostro satellite e a breve avverrà l’impatto. Dunque, il razzo galattico, colpirà la Luna e lo farà generando un cratere di almeno 10-20 metri. Manca davvero poco perché avvenga: accadrà da qui a poco meno di un mese, il 4 marzo.

Falcon 9: evento stellare unico per marzo 2022

In altre parole, potremmo avere la possibilità di assistere ad un avvenimento più unico che raro. Gli scienziati sono già all’opera per riuscire a calcolare l’esatto punto in cui il razzo impatterà con la superficie lunare. A differenza di quello che accadde nel 2009, quando la NASA fece una cosa simile pilotando volontariamente un secondo stadio (una parte di un razzo) per analizzarne il fenomeno, il Falcon 9 potrebbe essere il primo razzo a schiantarsi involontariamente contro la nostra pallida e romantica Luna. Per tutti coloro che sono appassionati dello spazio, sarà un appuntamento incredibile.

Quando il primo lancio?

La sezione del razzo del Falcon 9 dovrebbe schiantarsi sulla Luna il 4 marzo, in corrispondenza del lato nascosto del satellite, in prossimità del suo equatore. Il lungo cilindro pesa all’incirca 4 tonnellate. Fu lanciato da Sapce X, la nota azienda aerospaziale di Elon Mask, l’11 febbraio 2015, per portare nello spazio profondo il satellite Deep Space Climate Observatory(DISCOVR), per un progetto congiunto tra NASA e NOAA.