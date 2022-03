“Favorisca i documenti”, ma lui entra nel panico: scoperto spacciatore alle porte di Latina

Continuano incessanti le attività svolte dai carabinieri al fine di contrastare il fenomeno di spaccio di droga. I controlli, effettuati nella zone di Sezze, hanno portato all’arresto di un ragazzo e al conseguente sequestro delle varie sostanze stupefacenti rinvenute a seguito della perquisizione.

Spaccio a Sezze: arrestato un 29enne

Lo avevano fermato per un semplice controllo, ma subito era apparso troppo nervoso e agitato: è così che è stata scoperta l’attività di spaccio di un ragazzo di Sezze di 29 anni. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato il giovane mentre era alla guida della sua vettura. Hanno subito colto il particolare odore acre, così hanno effettuato una perquisizione approfondita: ma indosso al ragazzo e nella sua macchina non hanno trovato nulla. Non convinti dalla situazione, i militari hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del giovane: è stato qui che hanno decisamente trovato qualcosa.

La droga trovata

Marijuana, hashish, un coltello sporco di sostanza e un bilancino di precisione: questo è quanto hanno rinvenuto i carabinieri nella casa. Nello specifico si parla di un panetto di sostanza resinosa di colore marrone pari a 58 grammi di hashish (rinchiuso in un contenitore che a sua volta era stato nascosto in un cassetto della sala da pranzo), 51 grammi di marijuana chiusi in un sacchetto, un barattolo contenente 0,42 grammi di marijuana più 1,65 grammi di hashish e, infine, 1,42 grammi di marijuana chiusi in un involucro di plastica.

Leggi anche: Roma, sequestrata associazione culturale con all’interno piazza di spaccio: droga ai giovani del quartiere