Ferragni ed il tesoretto nella cabina armadio: ecco quale valore hanno le borse di Dior

Se siete fan di Chiara Ferragni, sicuramente saprete la passione dell’influencer per le borse griffate: Dior, Chanel, Hermes, Bottega Veneta. I brand di lusso sono la sua fissazione e non ne fa mistero dal momento che un giorno sì e l’altro pure posta foto e mette stories della sua cabina armadio. Ai follower non è sfuggita in questi giorni la ricca collezione di borse della Ferry firmate Dior: che valore complessivo hanno? Siete curiosi di scoprire la cifra da capogiro?

Le borse Dior di Chiara Ferragni: la cifra complessiva è da capogiro

C’è chi la ama e c’è chi la detesta: la Ferry però dimostra di sapere ancora far parlare di sé. Questa volta a far chiacchiere le malelingue e a scatenare un’ondata di commenti negativi è stato uno scatto postato direttamente dalla sua cabina armadio. Tutti conoscono la passione della moglie di Fedez per le borse di lusso, ma pochi sanno il valore complessivo della sua collezione sterminata di borse.

Molti follower la accusano di essere l’emblema perfetto del consumismo e dello spreco, anche perché le sue borse firmate e costose spesso si vedono messe in modo confusionario nella cabina armadio, senza avere un minimo rispetto per il loro valore. C’è sempre però chi, nonostante tutto, venera l’influencer nostrana e la ammira per i suoi gusti e per la sua cabina armadio.

In questi giorni la Ferragni sta mostrando attraverso piccoli video spoiler la sua nuova casa, un attico super lusso sempre nella zona di City Life a Milano. A suscitare la curiosità dei follower è soprattutto la sua nuova cabina armadio, così dopo aver mostrato la sua collezione di borse firmate Louis Vuitton e Bottega Veneta, è passata alla collezione di borse marcate Dior. Quanto vale nello specifico quella che lei definisce la sua collezione di borse preferite e intoccabili?

Il rapporto tra l’influencer e la maison Dior

Da sempre la consorte del cantante Fedez ha mostrato un particolare attaccamento sentimentale con la maison francese Dior. Non a caso scarpe e abiti del suo magnifico matrimonio erano tutti esclusivi e griffati Dior.

Della sua cabina armadio, come ha rivelato lei stessa negli ultimi giorni, la sua parte preferita è la collezione di Lady Dior, ovvero le borse Dior dedicate alla mitica Lady Diana. Ne ha ben 10 di vari colori, dimensioni e nuance: dall’iconica nera alla classica cipria, passando per la fucsia, la blu, la verde smeraldo e quella color tortora. Le sue borse costano dai 4900 euro ai 6500 euro ciascuna. Il valore delle Lady Dior di Chiara ammonta a 70.000 euro, se consideriamo anche le borse Saddle con la D pendente il valore complessivo della collezione di borse Dior ammonta a oltre 100.000 euro. Incredibile vero?