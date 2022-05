Festa Roma, caos in centro, chiusa Metro Colosseo: fiume di persone in strada (FOTO E VIDEO)

Prosegue la festa dei tifosi dell’AS Roma dopo la vittoria ieri sera della Conference League. In questo momento il pullman con la squadra – dopo i festeggiamenti andati avanti tutta la notte (e non solo a Roma) – sta sfilando per le strade della Capitale e sono a centinaia i tifosi riversatisi lungo le vie per salutare i giocatori.

Metro Colosseo chiusa oggi a Roma

Insieme alla festa non mancano però i disagi. Mentre scriviamo le forze di polizia stanno chiudendo la stazione Colosseo della metro B facendo uscire le persone che si trovavano all’interno. In alternativa si possono utilizzare le stazioni Piramide e Cavour.

Ritardi e cancellazione bus per la festa della Roma

Anche gli altri mezzi del trasporto pubblico stanno subendo ripercussioni. La rete bus – per le chiusure in zona Circo Massimo e Colombo – è oggetto di possibili ritardi, deviazioni e limitazioni nelle linee 3-75-81-118-160-628-714-715-792.

Traffico intenso, chiusa anche metro Circo Massimo

Alle 17.20 risultava chiusa anche la stazione Circo Massimo mentre traffico intenso era segnalato su diverse strade, tra cui la Colombo o Via dell’Amba Aradam. Questo uno degli ultimi aggiornamenti riportati dall’Atac.

#info #atac – situazione ore 17.20

-traffico intenso via Cristoforo Colombo-Amba Aradam-Druso-Caracalla-Cilicia-lungotevere. Rete bus in ritardo

-metro B: chiusa stazione Circo Massimo #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) May 26, 2022

Il pullman scoperto per la vittoria della Conference

Come vi avevamo riportato in questo articolo, per festeggiare la coppa vinta ieri dalla Roma, sono stati 3 i pullman con i calciatori e il personale tecnico parititi da via dell’Arcadia diretti al Circo Massimo, dove l’arrivo è previsto dopo le ore 16.

Il percorso

Come da piano stabilito dalla Questura, è previsto poi il passaggio e la permanenza dei pullman in tutta l’area per circa un paio d’ore. Alle 19.00 invece è in programma lo spostamento al Colosseo per alcune photo-opportunity. Qui verosimilmente potrebbe recarsi anche il sindaco di Roma. Il tutto avrà termine orientativamente intorno alle 20.00 orario dopo il quale la squadra farà rientro a Trigoria.