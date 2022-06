Fiamme nel centro estivo, al deposito camper e palazzi evacuati: caos a Roma per un maxi incendio

Nato come un incendio di sterpaglie, il rogo che nel primo pomeriggio di oggi ha interessato la via Aurelia ha invece assunto dimensioni a dir poco notevoli. Le fiamme sono divampate oggi, lunedì 27 giugno, intorno alle 13.20 e — come dicevamo — inizialmente hanno riguardato per lo più sterpaglie. Nulla lasciava immaginare cosa sarebbe accaduto di li a poche ore.

Maxi incendio a Roma: fiamme in un centro estivo

Complici le torride temperature e il vento, le operazioni di messa in sicurezza da parte dei soccorritori sono apparse subito difficili. Proprio a causa del vento le fiamme hanno lambito anche un centro estivo per ragazzi, il deposto di un camper ed ora si teme per le vicine abitazioni.

Le fiamme sono divampate all‘incrocio tra via della Monachina e via del Bosco Marengo, nel quadrante nord della Capitale. Il rogo non ha risparmiato il centro estivo Le Palme, dove diverse decine di bambini sono stati immediatamente evacuati. Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Palazzine evacuate in via della Monachina

Cinquanta persone si sono riversate in strada per sfuggire alla furia dell’incendio che minacciava le palazzine site in via della Monachina. I palazzi sono stati evacuati in via precauzionale, presente sul posto anche il 118 per soccorrere eventuali persone ferite. Rimasti lievemente intossicati una donna e il suo figlioletto che sono poi stati portati in codice giallo all’ospedale Gemelli.

A fuoco deposito di camper

Come se tutto questo non fosse sufficiente, a bruciare anche — a poca distanza dal centro estivo Le Palme e sempre in via della Monachina— una rimessa con all’interno decine di camper. L’incendio purtroppo non ha riguardato solo i camper. L’area ha infatti subito diverse e ripetute esplosioni per via dello scoppio di alcuni bomboloni pieni di gpl.

I Soccorsi

Bloccata dai carabinieri la strada da Osteria Nuova ad Anguillara. Per domare il maxi incendio, i vigili del fuoco sono invece al lavoro dal primo pomeriggio con due elicotteri, due canadair della protezione civile e quattro squadre coordinate dal capoturno provinciale.