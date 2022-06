Grosso incendio sull’Aurelia: alta colonna di fumo nero, paura per le abitazioni

Momenti di apprensione oggi, 27 giugno, a seguito di un incendio sulla strada statale Aurelia. Le fiamme che hanno lambito per lo più sterpaglie, colture e vegetazione, sono divampate nel primo pomeriggio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora al lavoro per domare il rogo.

Incendio sull’Aurelia: cosa sta succedendo

Come anticipato, l’incendio divampato quest’oggi sull’Aurelia ha coinvolto in massima parte sterpaglie. Tuttavia, è ben visibile un’alta e densa colonna di fumo nero che sta allarmando i residenti. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.20, all’altezza del civico 1052.

Fiamme alimentate del vento

Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, sono rese difficili del vento e si teme che le fiamme possano estendersi alle vicine abitazioni. I soccorritori stanno lavorando affinché ciò non avvenga. Si segnalano inoltre gravi disagi per via del denso fumo generato dalla combustione.

Sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area due Aps dei Vigili del Fuoco, un’autobotte, l’elicottero Eli/145 e il capoturno provinciale.