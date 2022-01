Follia a Roma, calci e pugni a veicoli e cittadini in pieno centro: minacce anche alla Polizia

Roma. Un impeto di follia che ha travolto completamente una donna di 28 anni e un uomo di 48, ambedue intenti a molestare i passanti e le auto nei pressi di Piazza Venezia. I fatti risalgono a domenica sera, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha bloccato due persone intente a prendere di mira i veicoli in transito ed alcuni passanti a piazza Venezia, all’altezza di via del Plebiscito.

La folle dinamica a Roma

La donna di 28 anni l’hanno fermata mentre cercava di colpire non solo le auto e le moto in transito ma anche i cittadini a passeggio, sferrando calci e pugni. Dopo il fermo dei caschi bianchi, ha continuato ad inveire, supportata da un uomo in sua compagnia, minacciando gli operanti ed i componenti di una volante della Polizia di Stato di passaggio in quel momento. I reati sono di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Successivamente, hanno denunciato anche l’uomo di 48 anni, che ha tentato di ostacolare l’operato della pattuglia.