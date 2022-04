Follia a Guidonia: prende un’ascia e distrugge un’auto parcheggiata in strada

Domenica di ‘ordinaria’ follia a Villanova di Guidonia dove un uomo, poco dopo l’ora di pranzo, ha danneggiato in modo serio un’autovettura che si trovava parcheggiata in strada a colpi d’ascia. E’ successo intorno alle 13.44 lungo Via Nicola Ricciotti. L’uomo, apparentemente senza motivo, ha afferrato l’arma, si è diretto verso la macchina ed ha iniziato a distruggerla per poi andarsene come se nulla fosse. Immediato è scattato però l’allarme con le Volanti della Polizia precipitatesi sul posto. Gli agenti, in poco tempo, hanno raggiunto l’autore del gesto – peraltro già con precedenti come si scoprirà di lì a poco – denunciandolo per danneggiamento aggravato. In casa dell’uomo è stata rinvenuta l’ascia usata per compiere il folle gesto.

