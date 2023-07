Fortunate queste famiglie, subito sul conto 192 euro: quali sono i requisiti

Alcune famiglie italiane, presto si ritroveranno sul conto il bonus da 192 euro.

Il bonus di 192 euro, previsto per le famiglie italiane che fanno fatica a far quadrare i conti, sarà presto erogato. Il tanto discusso sostegno economico per le famiglie, ideato dal governo Meloni, verrà confermato pure per i prossimi mesi. Si tratta di un aiuto economico destinato alle famiglie italiane, per poter sostenere le spese legate al pagamento delle bollette della luce, gas e acqua. Chiaramente, il bonus di 192 euro, è previsto solo per le famiglie che hanno alcuni precisi requisiti. Per sapere chi può ottenere il bonus famiglia, vi suggerisco di leggere qui di seguito.

Bonus per le famiglie

Il governo ha varato vari sussidi e leggi in favore delle famiglie italiane, che hanno particolari difficoltà economiche. Le diverse misure finanziarie, atte ad alleggerire il peso fiscale di molte famiglie italiane, sono state fissate per tutto il periodo che va dal mese di luglio a settembre 2023.

Recentemente, la Meloni ha introdotto un decreto, per aiutare tutti coloro che non riescono a fronteggiare le bollette troppo salate. I bonus sociali hanno subito degli aumenti, e gli sconti sulle bollette per le famiglie italiane saranno presto messi in atto.

Il bonus famiglia di 192 euro, relativo alle spese di luce, gas e acqua, permette alle famiglie di dimezzare le spese in bolletta. Il bonus sulle bollette, rappresenta la risposta dello Stato all’inflazione, all’aumento delle tasse e delle bollette che vanno a gravare su tutte le famiglie italiane.

Bonus di 192 euro per le famiglie

Il bonus di 192 euro per le famiglie più bisognose, si basa di un’indennità che varia in base all’Isee e al numero dei membri della famiglia. Il bonus elettrico e il bonus gas, sono agevolazioni indispensabili per pagare le bollette. Tali bonus per le famiglie, includono pure coloro che hanno la pensione o il reddito di cittadinanza.

Nello specifico, per quanto concerne l’energia elettrica, per le famiglie costituite da massimo due persone il bonus sarà di circa 120 euro più un’integrativa di 20 euro. Alle famiglie composte da più di 4 persone, spetta un bonus di circa 167 euro e un’integrazione di circa 24 euro. Per le famiglie con un Isee entro i 15 mila euro, invece è previsto un bonus ridotto.

Per quanto riguarda il bonus gas, i vari importi mutano in base a diversi fattori. In genere si può affermare che tale bonus, è più alto per le famiglie che vivono nelle zone climatiche più fredde. Per cui le diverse somme dei bonus familiari per il gas, mutano in base all’Isee e alla zona del luogo di fornitura.

Come ottenere il bonus di 192 euro

Per ottenere tale bonus familiare, noto come bonus luce e gas, occorre avere determinati requisiti. La legge ha fissato i parametri per poter usufruire di tale bonus familiare. Per ottenere il bonus di 192 euro, occorre avere un reddito di sotto dei 9,530 euro oppure quattro figli a carico con un Isee al di sotto dei 30 mila euro.

Gli importi del bonus bollette 2023, sono stati stabiliti e calcolati dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente. Si tratta di accrediti o agevolazioni più una piccola integrazione, che variano sulla base del numero di componenti e Isee.

Non è necessario fare alcuna domanda per ottenere il bonus, dato che si tratta di un’erogazione automatica. Per cui, chi presenta la dichiarazione annuale Dsu e l’Isee aggiornato, e rientra nei requisiti di legge, riceve in bolletta il bonus sociale. Il nuovo bonus per le famiglie, ottenibile presentano annualmente il DSU e l’Isee, è destinato anche a chi è affetto da gravi malattie per le quali è necessario l’uso di un apparecchio elettromedicale.