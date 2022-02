Fosca Innocenti: quando inizia, anticipazioni prima puntata, trama e cast della nuova fiction di Canale5

Fosca Innocenti. Il volto ormai rinomato nella fiction all’italiana di Vanessa Incontrada vestirà i panni del vice questore di Arezzo, nella nuova fiction in onda a partire dall’11 febbraio su Canale5. La serie tv si sviluppa in ben quattro puntate ed è stata prodotta da Banijay Studios Italy per Rti. Fosca Innocenti sarà alle prese con un caso difficilissimo: un omicidio che si disvela sin dal primo episodio dal titolo molto eloquente e suggestivo “Il colpo dell’angelo”.

Fosca Innocenti: le appassionanti indagini

Sarà, poi, proprio il fiuto e l’istinto del vice questore a portare alla luce la verità tanto agognata. Dunque, già dalla prima puntata il pubblico di Canale 5 entrerà direttamente nel vivo della vicenda tra suspence, colpi di scena, fibrillanti indagini e una regia tutta da ammirare. Impareremo a concerne e ad amare la protagonista che ama iniziare la giornata con una galoppata per poi fare colazione e andare al Commissariato.