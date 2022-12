Francesco Valdiserri, lo struggente post della mamma Paola Di Caro: ”Il 2022 ultimo anno della mia vita felice”

La madre di Francesco Valdiserri, Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, ha scritto un post molto commovente in queste ultime ore, per ricordare la tremenda tragedia che ha messo fine alla vita di suo figlio. La storia è nota, drammatica e struggente: il giovane Francesco era stato ucciso da un’auto guidata a forte velocità condotta da una ragazza 23enne che stava transitando su Viale Cristoforo Colombo, a Roma. Un dolore grandissimo, una giovane vita spezzata senza possibilità di scampo.

Morte Francesco Valdiserri: dopo un mese dalla tragedia si continua a correre sulla Colombo

Il post della mamma di Francesco su Twitter

L’anno si conclude così, per lei, Paola di Caro, senza la speranza che il nuovo anno sia migliore del precedente. In queste ultime ore, la nota giornalista del Corriere della Sera ha voluto sintetizzare quel vuoto mai più colmabile, quando un genitore deve dire addio ad un figlio. E lo ha fatto tramite un post dal suo profilo Twitter, scrivendo: ”E finisce il 2022, l’ultimo anno della mia vita fortunata e felice, come mai più sarà. Continuerò finché ne avrò forza per ricordare la tua meraviglia, Fra, e per accompagnare te Daria nella tua strada, con tutto l’amore che posso. Grazie a tutti per l’affetto, buon 2023 ”.

La morte del giovane Francesco

L’auto che ha investito e ucciso il giovane Francesco viaggiava ad almeno 70 chilometri orari, con a bordo la ragazza 23enne. Un dramma accaduto di notte, lo scorso 20 ottobre. L’incidente si era verificato sul marciapiede della Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. La velocità a cui viaggiava l’auto era oltre il doppio consentito su quel tratto di strada, 30 km/h, come hanno avuto modo di rilevare gli agenti della polizia locale del gruppo Marconi.