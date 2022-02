Freedom Convoy, la protesta contro Green Pass e obbligo vaccinale in Italia: data e luogo della manifestazione

Freedom Convoy. La rinomata protesta dei camionisti canadesi contro l’obbligo vaccinale è ormai giunta alla sua seconda settimana, e sembra non volere accennare a diminuire. Da almeno 3 giorni, infatti, i manifestanti stanno fisicamente bloccando il ponte Ambassador che ha una valenza strategica per il collegamento Usa e Canada. In particolare, il ponte è un valico di frontiera che unisce il centro industriale statunitense di Detroit con la provincia canadese dell’Ontario.

Freedom Convoy anche in Europa?

Per riflesso di tutto ciò, anche in Europa si potrebbe arrivare ad un tentativo di emulazione nei confronti del Freedom Convoy, con la possibilità che il movimento si trasformi in qualcosa di più vasto in grado di coinvolgere tutto il mondo. Il suddetto movimento che si sta sviluppando, diventando ogni settimana più consistente, proprio non ne vuole sapere di adottare le misure anti-Covid e, soprattutto, la necessità di un vaccino. Per il momento, sono due le date da tenere d’occhio per il nostro continente.

Le possibili date della manifestazione

Quelle del 14 e del 22 febbraio quando a Bruxelles prima e a Roma poi, con molta probabilità, si riuniranno persone provenienti da diversi paesi europei contro le restrizioni anti-Covid. Le due misure prese particolarmente di mira sono l’impiego del Green Pass e l’obbligo vaccinale. Come sempre accade, ormai lo sappiamo, gli organizzatori, di solito anche sconosciuti, impiegano Telegram per diffondere inviti e soprattutto dare informazioni sugli eventi e le manifestazioni in programma.