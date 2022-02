Manifestazione a Roma il 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale, orario e luogo della protesta. Non si fermano le proteste contro il Governo in merito alle disposizioni anti Covid. La settimana prossima, esattamente il 15 febbraio, scatterà l’obbligo vaccinale per gli over 50 che servirà, di conseguenza, anche per lavorare. Per questo il giorno prima manifestazioni di dissenso sono attese in varie città italiane, Roma compresa.

Manifestazione a Roma il 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale: ecco orario e luogo della protesta

L’annuncio della manifestazione c’è già da mesi come aveva dichiarato Marco Liccioni, leader torinese no vax. Stando alle prime informazioni disponibili la protesta punterebbe a coinvolgere anche il settore dei camionisti in una sorta di iniziativa europea/mondiale (chiamata World Freedom Convoy Bruxelles-Roma) per manifestare prima a Bruxelles, il 7, e poi a Roma, sette giorni più tardi. Le informazioni al momento sono frammentarie ed è difficile saperne di più, se non che diversi profili sia su Facebook che su Telegram si stanno organizzando per far aderire il maggior numero di persone. Punto di ritrovo dovrebbe essere Montecitorio.

Stop al raduno dei no vax ai Pratoni del Vivaro

Nei giorni scorsi ricordiamo che la Prefettura aveva negato l’occupazione dei Pratoni del Vivaro, per un altro maxi raduno no vax in programma dal 10 al 13 febbraio. Ma nonostante lo stop Nicola Franzoni, leader del movimento Fronte di liberazione nazionale promotore della manifestazione, sui social (in particolar modo su Telegram) continua la sua battaglia, aveva annunciato di non volersi fermare.

«Quella mattina, il 10 febbraio, formeremo la milizia, l’esercito civile, non armati, senza divisa, senza qualsiasi tipo di materiale contundente. Però faremo il giuramento del nuovo esercito civile sulla piana dei Pratoni del Vivaro. Chi viene giura fedeltà alla liberazione. Noi quel giorno dobbiamo creare un esercito capace di liberare questo Paese», queste le parole del leader – che ha dichiarato poco fa anche di aver pronto anche un “piano B” – diffuse in un video che aveva fatto incetta di like.