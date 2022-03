Fuga da film a Roma: sperona auto dei carabinieri e scappa

Nel tentativo di fuggire ai controlli dei carabinieri, un uomo alla guida di un’utilitaria ha accelerato, colpendo l’auto dei militari. Ha poi abbandonato il suo mezzo e ha tentato di scappare a piedi. Non è un film, ma un fatto di cronaca avvenuto in via Trucco, non molto distante dal centro commerciale Roma Est. Dagli accertamenti è risultato che sull’uomo gravavano da un ordine di carcerazione.

Fuga a Roma: il rocambolesco tentativo

Faceva movimenti sospetti, quell’utilitaria che percorreva via Trucco. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno fatto segnali luminosi e acustici e gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. Tuttavia il guidatore ha invece accelerato, colpendo in pieno la macchina dei militari. Ha poi lasciato la macchina in strada, tentando di fuggire a piedi.

Il conducente era un 28enne albanese

Fermato dai carabinieri, l’uomo si è rivelato essere un 28enne albanese senza fissa dimora e con precedenti: nello specifico risultava gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. La motivazione è un furto in abitazione commesso a Firenze nel 2016, condannato a scontare una pena residua di 6 mesi e 21 giorni di reclusione. Il 28enne è stato trattenuto in caserma in attesa del trasferimento nel carcere di Vieste.

Viola gli arresti domiciliari: 38enne romano nei guai

I Carabinieri hanno inoltre arrestato un 38enne romano in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura della presentazione alla P.G. con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – IV Sezione, lo scorso 24 febbraio. L’ordinanza scaturisce quale aggravamento per aver violato le prescrizioni della misura in atto, prontamente segnalate dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca.

