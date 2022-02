Furti e droga: 6 minori nei guai alle porte di Roma

Baby criminali in azione: sono sei i minori finiti nei guai a Monterotondo. Deferiti a piede libero anche due adulti, oltre che un minorenne, per detenzione di droga di tipo cocaina e hashish. Altri cinque ragazzi, invece, sono responsabili di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carta di credito. I cinque, dopo la denuncia, sono stati affidati ai genitori.

Donna denuncia furto di minorenni: baby gang in azione

Si trattava di un gruppo di ragazzi giovanissimi: tutti con l’età compresa tra i 15 e i 17 anni. Ma sono stati denunciati per furto aggravato e utilizzo fraudolento di carta di credito. I ragazzi sono riusciti a derubare una donna all’interno di un fast food, hanno quindi utilizzato la sua carta di credito all’interno di un altro locale, dove hanno consumato alcune bevande. I cinque, tuttavia, non hanno tenuto in considerazione il sistema di notifica via sms della banca per gli acquisti effettuati. La vittima, così, ha potuto segnalare ai carabinieri il crimine e i minorenni sono stati così individuati e fermati proprio nei pressi del locale.

(Foto di repertorio)