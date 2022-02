Monterotondo, ruba un’auto ma si schianta contro un muro nella fuga: arrestato 40enne

Una rocambolesca fuga finita male, così come il tentativo di furto: questo è quanto accaduto a Monterotondo. Un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in quanto sorpreso in flagranza di reato. Il capo d’accusa è furto aggravato di una macchina, nello specifico un SUV. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile.

Incredibile fuga a bordo di un’auto

Ha tentato di rubare un SUV, ma è stato colto dal proprietario del mezzo che ha immediatamente allertato i carabinieri. L’uomo, un 40enne di Monterotondo, ha cercato di darsi alla fuga proprio a bordo del mezzo, ma la sua corsa è terminata con uno schianto contro il muro di una casa poco lontano dal luogo del furto. L’uomo, che aveva già dei precedenti, è stato tratto in arresto dai militari ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Lo schianto ha, inoltre, provocato ingenti danni al condominio.

(Foto di repertorio)