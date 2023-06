Gancio del carrello della spesa, sai a cosa serve? Funzione fondamentale

Questa è una domanda molto posta su Internet: a cosa serve il gancio del carrello della spesa?

La rapida escalation dell’inflazione ha portato ad un aumento significativo del costo della vita in Italia, che sta destando preoccupazione tra le famiglie residenti in Italia.

Poiché i prezzi di beni e servizi continuano a salire a un ritmo impressionante, i salari aumentano a un ritmo più lento, costringendo i consumatori a ridurre la spesa.

Anche se l’Italia può sembrare di dimensioni ridotte, esistono notevoli disparità nel costo della vita tra le regioni del nord e del sud, nonché all’interno delle aree urbane e suburbane.

Questi fattori comprendono una vasta gamma di spese e dovrebbero essere attentamente considerati prima di decidere di trasferirsi in un’altra parte della penisola.

Per determinare il costo della vita, l’Istat utilizza un metodo di monitoraggio e calcolo che prevede di considerare la spesa media per determinati prodotti e servizi. Questi beni e servizi formano il cosiddetto paniere Istat.

Ogni anno viene aggiornato lo strumento statistico che misura le abitudini di spesa degli italiani. Questo strumento serve come punto di partenza per comprendere il costo della vita in Italia ei vari fattori che vi contribuiscono.

Spesa alimentare

Secondo una ricerca condotta dall’Associazione Consumatori Consumerismo No Profit e dal Centro Ricerche e Studi di Alma Laboris Business School, i prezzi di alcuni prodotti alimentari sono raddoppiati e, in alcuni casi, addirittura triplicati rispetto a due decenni fa.

Il costo di un cono gelato che nel 2001 costava 1.500 lire (equivalenti a 0,77 euro) è aumentato sensibilmente del 224,7%, in quanto il prezzo medio attuale per un cono in gelateria è di 2,5 euro.

Anche l’amata pizza margherita ha registrato un notevole aumento dei prezzi, con un aumento del 93,5% del costo di una pizza nelle pizzerie.

Questo aumento è ulteriormente aggravato da costi aggiuntivi per bevande, mance e coperto.

Un giro al supermercato di Milano non risparmierà nessuno dai prezzi altissimi: un chilo di arance costa 2,32 euro, un chilo di riso 2,48 euro e la carne bovina 18,74 euro al chilo.

Tuttavia, nelle città del sud, il costo della vita è più accessibile. A Napoli, ad esempio, puoi acquistare un chilo di arance a 1,67 euro, un chilo di riso a 1,61 euro e carne di manzo a 15,43 euro al chilo.

Fatto sta che i consumatori italiani devono comunque sopravvivere, e senza cibo ciò non è possibile. Quindi, la spesa al supermercato è una delle necessità primarie.

C’è un aspetto in questo modus operandi che in pochi notano, vuoi per la fretta o per altri motivi. Questo aspetto riguarda il carrello. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Gancio del carrello della spesa: a cosa serve?

Il carrello, ormai elemento fondamentale in ogni esperienza di acquisto, non è sempre esistito.

Sylvan Goldman, il suo inventore, ha osservato che le donne che facevano la spesa con bambini piccoli faticavano a tenere tutti gli articoli che volevano acquistare nel suo negozio di alimentari.

Ha quindi deciso di brevettare il concetto di carrello della spesa. Il carrello ha subito molte modifiche strutturali sin dal suo inizio. Tuttavia, hai mai riflettuto sullo scopo del gancio situato sotto il manico?

I supermercati utilizzano vari tipi di carrelli della spesa, da quelli tradizionali in acciaio a quelli più leggeri in plastica.

Nonostante le loro differenze, tutti i carrelli condividono una caratteristica comune: le griglie sul fondo e sui lati.

Queste griglie hanno lo scopo di impedire ai clienti di nascondere i prodotti e impedire l’accumulo di acqua piovana.

Inoltre, c’è un’altra caratteristica che può essere molto utile quando si fanno acquisti con bambini piccoli: un piccolo sedile situato nella parte anteriore del carrello della spesa che offre loro un posto sicuro dove sedersi.

Tuttavia, hai mai riflettuto sullo scopo del gancio situato sotto il manico? Bene, non meravigliarti più: è proprio a questo che è destinato!

Gancio del carrello: ecco a cosa serve

Attenti osservatori hanno notato che un semianello forma un piccolo uncino sotto il manico di un carrello, eppure pochi sono a conoscenza del suo scopo.

Questa caratteristica senza pretese è pensata per appendere borse personali o altri oggetti che non devono essere scambiati per acquisti.

Lo scopo è quello di fornire una separazione chiara e distinta degli oggetti che si portano con sé.

Ciò può estendersi anche alla differenziazione tra gli articoli durante la spesa, ad esempio separare generi alimentari e prodotti per la casa posizionandoli su lati separati.

La sua funzione principale è quella di distinguere fisicamente tra gli elementi.

Utilizzando il gancio del carrello, puoi spostarti con facilità tra le corsie senza l’onere di portare una borsa sul braccio o sulla spalla. In sostanza, una volta compreso il suo scopo, lo troverai indispensabile.