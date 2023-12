GF: “E’ too much”, pubblico inveisce contro lo show. Perla, Mirko e Greta sono persone

Perla, Mirko e Greta: ecco i protagonisti del triangolo che infiamma il pubblico che segue da casa l’edizione di quest’anno del Grande Fratello. Da alcune settimane non si parla d’altro, ovvero del riavvicinamento tra i due ex fidanzati Perla Vatiero e Mirko Brunetti e della reazione della tentatrice nonché ex fidanzata di lui Greta Rossetti. Il pubblico non si placa e inveisce con forza contro lo show. Ecco cosa è successo.

Greta Rossetti entra nella Casa

Greta Rossetti, l’ex fiamma di Mirko Brunetti, è entrata nella casa più spiata d’Italia. I due piccioncini Mirko e Perla non avrebbero mai potuto immaginare una mossa del genere e sono rimasti scioccati. Perla sul viso, durante la diretta TV, alla notizia dell’ingresso nella casa del GF della sua rivale in amore ha detto solo che “non ci sono parole“. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto se la presenza di Greta cambierà il riavvicinamento tra lei e il suo ex fidanzato Mirko lei ha risposto che “Questa è una situazione complicata e non è facile per nessuno dei tre Alfonso. Se cambierà il riavvicinamento con Mirko? Il problema nostro non è Greta, non penso che la sua presenza sia un problema. Se c’è altro ed è qualcosa di forte si vedrà, altrimenti pazienza vorrà dire che non eravamo giusti per stare insieme“.

Sicuramente ne vedremo delle belle questa settimana nella casa. Non dimentichiamo che Mirko aveva detto di aver pensato di Greta che fosse l’amore della sua vita. Da quando però è entrato nella casa del GF, non ha avuto occhi che per Perla, la sua ex storica con cui è stato insieme per quattro anni e con la quale aveva avuto una love story molto bella e intensa finita però quando lui ha preferito Greta a lei.

Cosa ne pensa il pubblico del triangolo Perla, Mirko e Greta

Il pubblico ha reagito malissimo all’ingresso nella casa di Greta Rossetti, definendo la situazione “too much“. Molti utenti su Instagram si sono scatenati nei commenti accusando la produzione del Grande Fratello di aver esagerato davvero e di distruggere psicologicamente Mirko per fare share.

Il pubblico sembra essersi schierato né dalla parte di Greta né da quella di Perla, bensì a difesa di Mirko Brunetti, considerato un bravo ragazzo vero e sincero che cerca solo di dar voce ai suoi sentimenti. Secondo gli utenti Mirko non recita una parte, ma è semplicemente se stesso.

Alcuni utenti di Instagram dico ai produttori del GF che devono vergognarsi per aver fatto entrare Greta perché Mirko e Perla non sono marionette. In particolare una ragazza commenta il video della diretta dicendo che “va bene il gioco, va bene lo share e va bene il triangolo, ma così è troppo per tutti, sono tre persone non tre burattini. State distruggendo quel povero ragazzo, così è too much“.