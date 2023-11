Giacomo Urtis, com’è cambiato negli anni il chirurgo plastico delle star

In una lunga intervista il chirurgo plastico dei VIP Giacomo Urtis ha raccontato nei minimi dettagli, come un vero e proprio fiume in piena, il percorso che l’ha portato ad essere come è oggi. Il medico appare profondamente diverso da come era fino a pochi anni fa. Oggi ha una lunga chioma bionda ed indossa abiti da donna sexy e succinti, make up e tacchi alti. Siete curiosi di sapere come era e quali sono stati i suoi amori? Scopriamolo insieme.

La transizione e la reazione dei follower

Da dottore sexy a donna sensuale: alcuni utenti del web l’hanno definito “un incrocio mal riuscito, né mascolino né femminile”, ma lui si piace così. Giacomo Urtis ha ammesso di essere in fase di transizione e che in questo momento sta assumendo gli ormoni femminili. Non sa se si opererà in futuro e rimuoverà l’organo maschile, ma ciò che è certo che adesso si sente se stesso. Contrariamente alle sue aspettative, quando ha deciso di vestirsi da donna ed abbandonare completamente le sembianze di uomo, i suoi fan l’hanno sostenuto e supportato e non ha ricevuto critiche feroci.

Ha anche ammesso che da quando è in transizione i gay non lo guardano e cercano più, ma adesso è molto desiderato dagli eterosessuali e ha relazioni solo con etero.

La sua trasformazione è iniziata qualche anno fa. Si è fatto più di 50 interventi di chirurgia estetica, tutti però abbastanza “leggeri”, poi ha deciso di togliere la barba, farsi crescere i capelli e prendere gli ormoni femminili.

Non vuole rifarsi il seno né cambiare sesso, ma ama essere così come è adesso.

Le origini di Giacomo Urtis

Nato a Caracas in Venezuela nel 1977, Giacomo torna presto ad Alghero in terra sarda, la patria d’origine dei suoi genitori. Studia medicina e si specializza in chirurgia estetica e dermatologia. Apre le sue prime cliniche a Sassari, Olbia ed Alghero, poi si sposta a Roma e Milano, conosce i VIP e tanti personaggi famosi.

Come precisa nella lunga intervista, da lui tutti pagano, anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Da oltre 20 anni lavora come chirurgo estetico ed ama moltissimo il suo lavoro.

Il fidanzato etero

Oggi Giacomo Urtis è felicemente fidanzato con un eterosessuale conosciuto sui social. Lui non era mai stato a letto con un uomo. Per adesso ancora non si è mostrato sui social con il nuovo amore. Si tratta di un imprenditore di 32 anni, ha una Ferrari e tratta Urtis come una “vera principessa”. E’ un uomo gentile, romantico, educato e fedele.

Giacomo crede fortemente nel matrimonio e vorrebbe presto sposarsi con il suo attuale compagno eterno e avere anche due figli con la maternità surrogata.