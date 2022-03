Gianluca Ferraris, ci lascia a soli 45 anni: chi era lo scrittore e giornalista di successo

Scrittore, giornalista e professionista della comunicazione, Gianluca Ferraris ci lascia all’età di soli 45 anni. Non solo un’avvincente carriera giornalistica, ma anche l’impegno letterario, dunque, con romanzi di gialli di successo. La sua morte è stata annunciata da un suo collega, lo scrittore Paolo Roversi, con il quale Gianluca aveva collaborato da sempre. Come scrive la rivista Donna Moderna in un post su Instagram ”Era la nostra penna più bella, l’intelligenza più lucida, la voce diversa e sempre imprevedibile. Lo conoscevate anche voi, care lettrici, il nostro Gianluca Ferraris”.

L’inizio della carriera di Gianluca Ferraris

Impegnato con diverse testate e trasmissioni, come Il Giornale, Chi, Panorama e Quarto Grado, Gianluca Ferraris è stato un punto di riferimento per la cultura e la società italiana degli ultimi anni. Era nato a Genova, la sua amata città, dove aveva iniziato a formarsi. Già nel 2001 inizia la sua fruttuosa carriera giornalistica collaborando con Panorama. Nel 2002, dopo la laurea in Scienze politiche, si trasferisce a Milano dove consegue un master in giornalismo e inizia a collaborare con altre riviste.

Le intuizioni letterarie e i primi lavori

Nel frattempo, però, aveva avuto anche grandi intuizione letterarie che solo successivamente si sarebbero trasformate in romanzi gialli di successo. Tra i più grandi successi, è bene ricordare A Milano scrive nessuno è innocente, Piombo su Milano e Shaboo, che hanno letteralmente stregato il suo pubblico. Di recente, inoltre, aveva realizzato alcuni podcast di true crime per la piattaforma Storytel, tra cui Mostri e Ludwig.

Riconoscimenti e successi

Spulciando nel su curriculum letterario, sono 5 i romanzi e 3 i saggi pubblicati, tra cui l’apprezzato “Pallone Criminale” con Simone Di Meo, raccontando il malaffare nel mondo del calcio legato alle scommesse. L’opera in questione aveva ricevuto nel 2014 la menzione speciale della giuria del premio letterario «Antonio Ghirelli» della Federcalcio. A partire dal 2014, Ferraris si era dedicato esclusivamente alla narrativa. Prediligeva noir e gialli, e così aveva creato il suo stile unico. La svolta arriva proprio in quell’anno, con la trilogia di Gabriele Sarfatti, un giornalista di nera obeso e amante delle droghe.