Giardino di Ninfa: calendario autunno 2022, le ultime date disponibili

Il Giardino di Ninfa accoglie tutti i colori dell’autunno ed è pronto a regalare nuove emozioni in questo fine settembre. Il monumento naturale della Repubblica Italiana è situato nel territorio del comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta.

Le iniziative del Giardino di Ninfa

Il tipico giardino all’inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, ogni anno apre i cancelli ai visitatori da ogni parte del mondo. Ma solo in alcuni periodi dell’anno e ogni volta ci sono delle novità splendide per grandi e piccini. L’ultima novità riguarda la sala immersiva che i visitatori dello splendido Giardino di Ninfa possono ammirare da sabato 17 settembre una volta concluso il tour guidato nel parco. Un’altra delle iniziative ideate dalla Fondazione Roffredo Caetani per valorizzare il luogo e per celebrare i 50 anni di attività.

Ecco le ultime date disponibili per visitare il Giardino di Ninfa

La stagione volge al termine, vediamo insieme quali sono le date disponibili ancora per poter fare un giro o una visita guidata dentro al magico giardino.

Settembre: 24, 25

Ottobre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Novembre: 1

Si potrà prenotare la propria gita sul sito www.giardinodininfa.eu

Qui è possibile prenotare anche la visita al Castello Caetani di Sermoneta a pochi chilometri di distanza da Ninfa: fino al 31 ottobre infatti si può ammirare la spada di Cesare Borgia.