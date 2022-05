Brutto incidente sulla strada tra Pomezia e Torvaianica Alta: ambulanza sul posto, lunghe code (FOTO)

Ennesimo, brutto incidente su via di Torvaianica Alta la strada che collega l’omonimo quartiere a Pomezia già teatro in passato di episodi analoghi. Il sinistro, che ha coinvolto almeno due veicoli, è avvenuto all’altezza della curva nei pressi della scuola. Sul posto sono presenti gli Agenti della Polizia Locale di Pomezia, un’ambulanza e un’automedica. Ingenti i danni riportati da uno dei due veicoli coinvolti, mentre un altro si trova fuori strada. Lunghe le code in entrambe le direzioni, anche se le ripercussioni maggiori si registrano in direzione Pomezia.

Articolo in aggiornamento