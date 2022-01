Green Pass al supermercato, cosa cambia da febbraio 2022: nuove regole e cosa si può comprare senza certificato

Nuove restrizioni, nuove regole per arginare la diffusione del virus (e della sua variante), ancora date da segnare sul calendario perché tutto cambia e il Governo continua a correre ai ripari. Perché se da una parte è stato esteso l’obbligo vaccinale agli over 50 e dal 20 gennaio scorso il Green Pass (nella sua versione base) è indispensabile anche per andare dal parrucchiere, barbiere o nei centri estetici, dall’altra sono sempre più le attività in cui i non vaccinati non potranno accedere, a partire dal 1 febbraio. Fanno eccezione solo i servizi considerati indispensabili, come supermercati, farmacie, parafarmacie.

Green Pass al supermercato: cosa può comprare chi non ha il vaccino?

Arrivano le FAQ e le famose precisazioni da Palazzo Chigi perché la confusione resta tanta e in molti si domandano: senza Green Pass, nella sua versione base, al supermercato (considerata attività essenziale) cosa si può acquistare? La risposta è: tutto. Non solo beni di prima necessità perché nel supermercato anche chi è senza certificazione verde (senza vaccino, attestato di guarigione o tampone negativo) potrà fare shopping senza ‘restrizioni’, senza alcun limite.

Nei supermercati serve il Green Pass?

Non cambierà nulla per i supermercati. Dal 1 febbraio tutto resterà uguale ad ora: chi è senza certificazione verde potrà acquistare tutti i prodotti, senza alcun limite, nei supermercati. A precisarlo Palazzo Chigi: “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal Dpcm”.

Dove si può entrare senza Green Pass dal 1 febbraio 2022?

Il Green Pass base, quello che si ottiene dopo il vaccino, la guarigione o il tampone negativo, dal 1 febbraio sarà obbligatorio per entrare in tutti i negozi. Tutti, o quasi. Non servirà nei supermercati, nei negozi di generi alimentari, nelle farmacie, parafarmacie, negozi di veterinaria e ottica. Consentito l’accesso anche agli ospedali e agli uffici di polizia, ma restano esclusi dall’esenzione i tabaccai e le enoteche. Il Green Pass servirà per accedere a uffici pubblici, poste, banche, uffici finanziari e dal prossimo 1 febbraio la certificazione verde durerà 6 mesi.