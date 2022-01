Negozi aperti senza Green Pass dal 1 febbraio 2022, tutte le novità. L’ultimo decreto del Governo ha introdotto tutta una serie di limitazioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 diminuendo fortemente le attività a cui accedere per chi ha scelto di non vaccinarsi. Inoltre, dal 15 febbraio 2022, scatterà l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. In queste ore tuttavia l’esecutivo è al lavoro per definire la rosa di attività alle quali, viceversa, sarà ancora possibile accedere anche senza super pass, ovvero quello ottenibile esclusivamente mediante vaccinazione o guarigione.

Negozi aperti senza Green Pass dal 1 febbraio 2022

L’elenco sarà comunque molto ridotto. Stando alle ultime indiscrezioni i tabaccai dovrebbero essere stati esclusi: pertanto, dal primo febbraio, niente accesso senza green pass base (tampone, guarigione o vaccinazione). Stesso discorso per le librerie.

Al netto di questo, ecco dunque l’elenco delle attività commerciali dove si potrà entrare senza alcun tipo di pass:

Alimentari Farmacie Parafarmacie Edicole (solo i chioschi all’aperto) Negozi che vendono surgelati e bevande Pescherie Grossisti alimentari Ottici Tabaccherie all’aperto (distributori automatici)

Inoltre accesso libero ai distributori di benzina, negozi di animali e quelli che vendono combustibili per la casa, come ad esempio i rivenditori di pellet. Di fatto dunque l’ulteriore stretta del Governo lascerà a una manciata le possibilità di “azione” per chi è senza green pass.

Il nodo da scogliere resta quello dei centri commerciali e dei relativi negozi. Secondo quanto riporta SkyTg24 “potrebbe essere consentito andare senza Green pass al supermercato ma non negli altri negozi“. In corso le ultime valutazioni in attesa del testo del Dpcm definitivo.

Dove servirà il super green pass o il pass base

Di seguito la tabella delle attività consentite esclusivamente con il green pass rafforzato (o super) e quelle a cui accedere anche col tampone, dunque il green pass base. Ricordiamo che alcuni obblighi scatteranno domani, 20 gennaio 2022, altri il 1 febbraio. Altre ancora, come l’obbligo vaccinale, da metà febbraio. Dove non specificato si intendono disposizioni già in vigore con il decreto dell’8 gennaio.

Attività consentite con green pass base (tampone, vaccinazione, guarigione)

Parrucchieri, barbieri, estetisti (dal 20/01) Banche finanziarie (dal 20/01) Uffici pubblici (dal 01/02) Posta, Inps, Inail e altri servizi pubblici (dal 01/02)

Attività consentite con super green pass (vaccinazione, guarigione)

Ingresso al lavoro per gli over 50 (dal 15/02) Mezzi di trasporto Ristoranti, bar al chiuso Alberghi, strutture ricettive Piscine, palestre, terme, sport di squadra al chiuso/aperto e stadi (dal 15/01 al 23/01 ingresso limitato a 5.000 spettatori) Musei, mostre Sagre, fiere, centri congressi Impianti di risalita Parchi a tema Centri culturali Sale gioco Cinema e teatri