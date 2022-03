Green Pass base al lavoro per Over 50, sarà sufficiente il tampone? Novità e nuove regole in arrivo

Green Pass lavoro: ecco le nuove regole. Scopriamo insieme quali saranno i cambiamenti. Per prima cosa partiamo col dire che i contagi stanno aumentando in questi ultimi giorni. “Si sta registrando un lieve aumento dei contagi, non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei”, queste le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, “non è però significativo finché non si vede un aumento dei ricoveri, che per ora non c’è”.

Cosa cambierà dal 1° aprile?

Ciò “è verosimilmente dovuto alle sottovarianti di Omicron, di cui una è più diffusiva di Omicron stessa. E si verifica soprattutto tra non vaccinati, in tutte le fasce di età, prevalentemente adolescenziali. La maggior circolazione non si traduce in aumento di ricoveri quindi la situazione è francamente sotto controllo”, ha continuato il sottosegretario. Lo stato di emergenza, comunque, terminerà il 31 marzo 2022. In questa prospettiva è giusto chiedersi quando sarà eliminato l’obbligo del Super Green Pass al lavoro per chi ha più di 50 anni.

Green Pass lavoro: si passa al base?

Non c’è ancora una data precisa in questo senso, ma forse a partire proprio dal 1° aprile inizieranno, piano piano, le prime eliminazioni. Ciò, in ogni caso, non riguarda il Green Pass rafforzato. Potrebbe, però, venir sostituito da quello semplice: infatti l’obbligo vaccinale per chi è un over 50 resterà in vigore solo fino al 15 giugno e con esso la sanzione di 100 euro, tuttavia “si sta valutando l’opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro con il Green Pass base, ossia facendo il tampone rapido ogni due giorni”. Ci sono stati dei ritardi, ma il ministero della Salute ha inviato all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali degli inadempienti. Sono già oltre 600mila le segnalazioni, ma la procedura sarà piuttosto lunga.

Cosa cambia da oggi

“Ci saranno situazioni in cui il Green Pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all’aperto. Poi si procederà gradualmente e entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all’estate senza restrizioni”, ha continuato Costa, parlando del programma delle riaperture. Intanto ricordiamo che da oggi, giovedì 10 marzo, sarà possibile visitare i parenti in ospedale per 45 minuti al giorno. Inoltre si torna a mangiare e bere agli eventi, cinema, teatri, stadi e concerti.

